Детали Медведчук поднялся на три позиции в рейтинге самых популярных политиков несмотря на репрессии власти

2021-11-10 11:39

Украинский институт политики опубликовал рейтинг самых популярных политиков за октябрь. Еще один рейтинг, после которого Владимиру Зеленскому станет очень грустно. Его главнейший оппонент Виктор Медведчук, несмотря на преследование, суды и домашний арест, только усиливает свои позиции. В октябре Медведчук поднялся еще на три позиции, заняв шестую строчку. А был бы в пятерке, если бы Михеил Саакашвили не устроил очередное шоу и внезапно не присел в СИЗО в Грузии.

Что важно – Медведчук увеличивает свою популярность пропорционально тому, как власть пытается его "потопить". В прошлом месяце "зеленые" состряпали на лидера оппозиции еще одно уголовное дело, но оно очень быстро развалилось в суде. Офис президента отправил к дому Медведчука ручных радикалов с целью дискредитации политика, но тот быстро сориентировался и тут же прямо у себя дома дал большой брифинг, на котором разоблачил эту неуклюжую попытку давления на оппозицию и очертил более важные задачи, которыми должна была бы заниматься украинская власть.

Например, решением энергетического кризиса в стране или мирными переговорами по Донбассу. Впрочем, быстро стало понятно, что энергетикой в Зе-команде заниматься некому и во власти нет человека, который бы сел за стол переговоров с Путиным и договорился о поставках газа и угля. В отличие от Медведчука, который способен решить эту проблему. С поиском мира дела не лучше: в ОРДЛО сообщили, что вести переговоры с "зелеными" не будут из-за их бесполезности, и предложили выдвинуть в переговорщики Медведчука. Ну, а окончательно ввергла Зеленского в осеннюю депрессию свежая социология. Президент потерял еще 9% своего рейтинга, приблизившись к психологической отметке в 20%. А вот ОПЗЖ Медведчука, по данным авторитетного КМИС, догнала "Слугу народа" по уровню поддержки и вскоре обойдет партию президента. Зимой, когда у власти будут проблемы с энергоресурсами и прохождением отопительного сезона, Медведчук будет завоевывать новых поклонников. И заслуженно, поскольку он предупреждал Зеленского и его команду, что если ничего не делать, будет именно такая плачевная ситуация. Не прислушались – получите. Сегодня Зеленский после всех провалов - лидер по антирейтингу среди политиков. А Медведчук руководит партией, которая вот-вот выйдет на первое место по поддержке.

Вот и ответ, почему Зеленский падает, а Медведчук растет. И дальше этот тренд будет продолжаться. Газа не хватает, угля нет, электроэнергию соседи нам не продают, тарифы и цены растут – с этим мы входим в зиму. КМИС сообщает, что деятельность Зеленского одобряют лишь 28% украинцев, а 57% — категорически с ним не согласны. Более того, 71% украинцев считают, что дела в Украине идут не в том направлении. 47% требуют проведения досрочных парламентских выборов м практически столько же – президентских.

Прошло только 2,5 года правления Зеленского. Далеко не факт, что он сможет протянуть еще столько же. О втором сроке здесь и говорить не приходится. Зеленский своим преследованием Медведчука все глубже роет себе яму.

Кирилл Киквидзе

Оригинал на сайте "Скептик"

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