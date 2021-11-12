Детали В ноябре президентский рейтинг Владимира Зеленского упал до рекордно низкого значения – опрос

2021-11-12 13:50

По результатам опроса общественного мнения, проведенного Институтом социологии гражданского общества по заказу американской компании West Market Industrial LLC, если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то большинство опрошенных отдали бы свои голоса за действующего Президента Украины Владимира Зеленского – 17,8%. Также в четверке лидеров – Петр Порошенко (16,7%), Юлия Тимошенко (11,4%) и Юрий Бойко (9,8%). На пятое место вышел известный телеведущий и блогер доктор Комаровский (Евгений Комаровский), кандидатура которого была выбрана для проверки гипотезы о том, что на пост президента могут реально претендовать и лица, которые не ведут активной политической деятельности.

Исследование Института социологии гражданского общества было проведено 8-10 ноября 2021 года. Всего было опрошено 3,002 респондента возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Погрешность не превысила 2.4%. Опрос производился путем телефонного обзвона по верифицированной базе номеров (метод CATI).

В вопросе о возможных результатах голосования на выборах в Верховную Раду Украины были получены следующие результаты: «Слуга народа» — 21,3%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» — 18,8%, «Европейская солидарность» — 17,6%, «ВО «Батькивщина» — 11,2%, «Сила и честь» — 5,0%. Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Отдельный блок вопросов был посвящен динамике (октябрь-ноябрь) отношения респондентов к журналистскому расследованию Pandora Papers и возможной причастности Владимира Зеленского и его окружения к созданию сети из офшорных компаний, которые могли принимать участие в теневых операциях по минимизации налогов и отмыванию денег.

На вопрос «Знаете ли вы о следующих фактах, зафиксированных в этих документах» были получены следующие ответы респондентов:

Количество опрошенных, которые знают о том, что «Президент Украины Владимир Зеленский причастен к созданию сети из минимум 10-и офшорных компаний, из-за которых украинский госбюджет недополучил значительные налоговые отчисления от деятельности «Квартала 95» и других компаний» выросла с 65,2% до 71,3%.

42,8% респондентов знают о том, что «К созданию офшорных компаний причастны лица из ближайшего окружения Зеленского, которые сегодня занимают высокие должности в структуре украинской власти. В частности, речь идет о главе СБУ Иване Баканове и первом помощнике президента Сергее Шефире». 57,2% ответили на этот вопрос отрицательно.

Доля респондентов, которые знают о том, что «Используя офшорные компании, ближайшее окружение Зеленского приобретало квартиры в центре Лондона. В частности, Сергей Шефир – две квартиры за 2,28 миллиона и 3,5 миллиона долларов соответственно, Андрей Яковлев – квартиру за 2,3 миллиона долларов» выросла с 40,7% до 45,6%.

66,1% опрошенных знают о том, что «Офшорные компании, созданные при участии Владимира Зеленского, могут быть причастны к выведению 41 миллиона долларов из «Приватбанка». В октябре об этом знали 62,1% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (85,2%) заявило о том, что причастность высших должностных лиц к офшорам недопустима. Не согласились с таким утверждением 9,3%.

64,5% опрошенных также заявили о том, что они верят расследованию на основе Pandora Papers. Противоположное мнение высказали 17,4% респондентов.

Также 64,8% опрошенных заявили о том, что собираются «внимательно следить» за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, т.к. эта новость для них «важна и интересна». Противоположное мнение высказали 15,2% опрошенных.