Детали Чередниченко о репрессиях власти против Медведчука: Это преследование инакомыслия, попрание европейских ценностей, нарушение СА с ЕС

2021-11-12 14:21

Репрессии власти в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - это преследование инакомыслия и попрание европейских ценностей. Об этом в ходе пресс-конференции заявила адвокат лидера украинской оппозиции Лариса Чередниченко.

Журналистов из СМИ не зря называют особой ветвью власти и преследование медиа, которое приводит к информационной блокаде, оно всегда плохо заканчивается. И преследование национальных медиа, которое началось в этом годе, тоже обязательно закончиться и закончиться очень плохо для того, кто это инициировал. Теперь, что касается преследования оппозиции и Виктора Медведчука. Это, в первую очередь, преследование их избирателей, то есть нас, граждан Украины, которые разделяют точку зрения тех политиков, за которых они голосовали. Это преследование инакомыслия, которое допускается и гарантируется конституцией Украины. Я могу иметь свою точку зрения и я имею право ее высказывать. Преследование оппозиции и Виктора Медведчука - это попрание европейских ценностей, на которые Украина и ее власть добровольно подписались. Эти ценности задекларированы в международных актах и Соглашениях ассоциации ЕС. Они закрепляют приоритет в Украине соблюдения прав человека. Но на деле это все преследуется. Мы говорим, что идем в ЕС, а по пути в ЕС мы попираем те ценности, которые заставляет нас соблюдать, - высказалась Чередниченко.

При этом она выразила уверенность, что для власти все это закончится очень плохо.

Чем это закончится для власти. Юлия Тимошенко тоже подвергалась уголовному преследованию и ее делу Европа тоже стала уделять очень много внимания. Для власти Януковича, которая преследовала Тимошенко, все закончилось очень плохо. Не проводя между харизматичной Тимошенко и не менее харизматичным Виктором Владимировичем параллелей, не проводя между их уголовным преследованием параллелей. Я хочу сказать, что незаконные действия власти, которая стремится не политическими путями бороться с оппозицией, а уголовно-правовыми. Для такой власти все закончится плохо, если это будет власть Зеленского, не важно какая власть, это все для них закончится очень плохо, - резюмировала адвокат.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления - противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.