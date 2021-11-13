Детали Президент, за которого стыдно. Рейтинг Зеленского упал до критического минимума

2021-11-13 13:03

Рейтинг президента Владимира Зеленского почти достиг дна. Согласно данным опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 8 по 10 ноября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США), рейтинг главы государства спикировал с 73% до 17,8%. И, по данным экспертов, уже в ближайшие месяцы уровень симпатий украинцев к Зеленскому достигнет почти нуля.

Что интересно, данные о падении рейтинга президента публиковали разные социологические агентства. Напомню, 21 апреля 2019 года, по данным Центризбиркома, после 2-го тура выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал 73,22%. Спустя 2 года рейтинг Зеленского, по данным КМИС, составлял вдвое меньше – 33%. Далее падение стало еще стремительнее: уже через месяц, в октябре 2021 года, по данным КМИС, уровень доверия снизился до 24,7%. А согласно соцопросу ИСГО, и того меньше: всего лишь 23,9%. Результаты опроса ноября стали приговором Зеленскому: по данным ИСГО, симпатиков президента в стране осталось всего лишь 17,8%.

О чем это говорит? О том, что нашим согражданам попросту стыдно за своего президента. Стыдно за свои обманутые надежды, за доверие, оказанное рубахе-парню из народа, который с горящими глазами обещал всей нации лучшую жизнь.