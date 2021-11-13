Детали Президент, за которого стыдно. Рейтинг Зеленского упал до критического минимума

2021-11-13 13:03

 

Рейтинг президента Владимира Зеленского почти достиг дна. Согласно данным опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 8 по 10 ноября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США), рейтинг главы государства спикировал с 73% до 17,8%. И, по данным экспертов, уже в ближайшие месяцы уровень симпатий украинцев к Зеленскому достигнет почти нуля.

Что интересно, данные о падении рейтинга президента публиковали разные социологические агентства. Напомню, 21 апреля 2019 года, по данным Центризбиркома, после 2-го тура выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал 73,22%. Спустя 2 года рейтинг Зеленского, по данным КМИС, составлял вдвое меньше – 33%. Далее падение стало еще стремительнее: уже через месяц, в октябре 2021 года, по данным КМИС, уровень доверия снизился до 24,7%. А согласно соцопросу ИСГО, и того меньше: всего лишь 23,9%. Результаты опроса ноября стали приговором Зеленскому: по данным ИСГО, симпатиков президента в стране осталось всего лишь 17,8%.

О чем это говорит? О том, что нашим согражданам попросту стыдно за своего президента. Стыдно за свои обманутые надежды, за доверие, оказанное рубахе-парню из народа, который с горящими глазами обещал всей нации лучшую жизнь. 

В итоге мы получили совершенно противоположный результат: цены на коммунальные услуги, газ и продукты питания взлетели до небес. Страна впервые за много лет столкнулась с реальной угрозой веерных отключений электричества из-за критической нехватки газа. Голодная нация продолжает умирать от коронавируса, потихоньку замерзая в своих домах. А мирное небо над Донбассом так и осталось красивой мечтой в видосиках президента.

Вместо выполнения обещаний Зеленский продолжает цинично и целенаправленно вводить цензуру, закрывая не только независимые СМИ, но и те, которые мало-мальски осмеливаются критиковать власть. А репрессии против оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука перешли уже все грани разумного. О чем, кстати, открыто говорят практически все европейские политики.

В этой связи у меня возникает вопрос: сколько мы еще готовы терпеть это? Сколько нам еще нужно "прикручивать гайки", пока мы не осмелимся заявить человеку, которого ненавидит подавляющее большинство нации, что мы не хотим видеть его у руля государства. Вопрос, к сожалению, риторический.

Игорь Вальский

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