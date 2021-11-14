Детали Адвокат: Неправомерные действия власти приведут к полному оправданию Виктора Медведчука в ЕСПЧ

2021-11-14 12:46

 

Адвокат народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Лариса Чередниченко на пресс-конференции рассказала о поданных в ЕСПЧ исках, а также перспективах победы Медведчука в Европейском суде.

Мы рады, что к нашей команде присоединился г-н Бертран Мальменьдье. Мы считаем, что это поможет нам более качественно отслеживать те процессы, которые проходят в уголовном производстве.

Как заметил г-н Бертран, Украина в свое время присоединилась к Европейской конвенции по правам человека, а это значит, что Украина взяла на себя обязательства всемерно подтверждать и защищать европейские ценности и основоположные права граждан и на уровне Конституции Украины, и на уровне Уголовно-процессуального кодекса. А там утверждается, что в Украине действует приоритет международного права, международных договоров над национальными нормами. Уголовное и процессуальное законодательство, принцип верховенства права должны в Украине применяться с учетом практики ЕСПЧ. Человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями в Украине, и именно это определяет суть и направленность государства и государственных органов.

Это декларация, а что происходит на деле? А на деле мы приведем вам пример уголовных производств в отношении лидера оппозиции Виктора Владимировича Медведчука. Виктору Владимировичу сообщено о подозрении в двух уголовных производствах: одно – это события 2014-2020 годов и второе – события 2014-2015 годов. С момента сообщения Виктору Владимировичу о подозрении защита получила доступ к материалам досудебного расследования. Мы видим, что, несмотря на четкие, строгие иерархичные нормы украинского и международного законодательства, правоохранительные органы Украины в отношении Виктора Владимировича действуют вне правового поля. И именно это несоблюдение норм закона и неприятие ими правовых процедур обуславливают тотальную фальсификацию материалов уголовного дела. 

Мы отреагировали на это, в том числе и с точки зрения нарушения основоположных прав нашего клиента. Мы подали два обращения в ЕСПЧ. И у нас есть ответ. По одному из обращений открыто производство – дело называется "Медведчук против Украины № 32100/2021". Материалы второго нашего обращения послужили усилением доводов для первого, объединены с первым и будут с ним рассматриваться одновременно, ибо нарушения такие же – повторяющиеся: нарушение права на свободу Виктора Владимировича, нарушение права на доступ его к правосудию, преследование по политическим мотивам.   

Чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился г-н Бертран. Это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать о том, как нормы европейского законодательства применяются, соблюдаются. Мы будем рады, если г-н Бертран поможет нам и при последующих обращениях в ЕСПЧ в интересах Виктора Владимировича. Ибо власть не желает ни видеть, ни слышать то, что ей говорят оппоненты. Мы четко действуем в рамках правового поля, подаем множественные обращения, акцентируем внимание власти на том, что она делает неправильно, к чему в результате ее неправомерные действия могут привести. А привести они могут к одному: к полному оправданию Виктора Владимировича.

Но власть нас не слышит, и мы вынуждены обращаться, исчерпав все наши возможности в национальных судах, в ЕСПЧ.

Лариса Чередниченко

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