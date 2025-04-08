Политика Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий пересматривать решения ЕСПЧ

2025-04-08 12:27

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет пересматривать судебные решения по исключительным обстоятельствам на основании решений Европейского суда по правам человека даже после истечения 10-летнего срока. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Новый закон №11508 устраняет процессуальные ограничения, которые ранее не позволяли пересматривать судебные решения, если с момента их принятия прошло более 10 лет. В частности, и в случаях, когда ЕСПЧ признавал нарушения прав человека.

Документ разработан в исполнение решения Конституционного суда Украины, который признал неконституционными положения Хозяйственного процессуального кодекса, ограничивающие возможность подать заявление о пересмотре дела по исключительным обстоятельствам.

Напомним, ЕСПЧ назвал Украину виновной в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. При этом суд признал влияние России на эти события. Украина должна выплатить компенсации в размере от 12 тыс. до 17 тыс. евро пострадавшим и родственникам погибших.

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