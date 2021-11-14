Детали Зеленский меняет министров, как перчатки, но страна все глубже тонет. Выход – привлекать во власть таких профессионалов, как Медведчук

2021-11-14 12:55

Кадровая политика Зеленского отображает весь тот бардак, который царит во власти последние 2,5 года. В то время как стране жизненно необходимы профессионалы на ключевых постах, президент набирает на высокие должности полных профанов по принципу личной лояльности: пускай будут идиоты, лишь бы пресмыкались. У министров нет ни харизмы, ни яркого интеллекта. Депутатов набрали на улице, чтобы они покорно нажимали на кнопки. Все, что главы стратегически важных ведомств способны делать, – лишь озвучивать набившие оскомину лозунги. Не успевает народ мало-мальски запомнить их имена, как Зеленский своих подданных выбрасывает. Вот только катастрофическое падение рейтингов и кризис, в котором оказалась страна, показали, что Зеленский может сменить хоть десять раз Кабмин, но лучше бы он обращался за помощью к таким политикам, как тот же Медведчук, на деле доказавший, что может приносить во много раз больше пользы, чем ручные обезьянки Зеленского.

Посудите сами: за 2,5 года у нас было уже 5 министров экономики, 4 министра здравоохранения, 4 министра образования, 3 главы оборонного ведомства и еще 3 главы Министерства по вопросам реинтеграции. А ведь прошла еще только половина президентского срока.

А помните, как еще в начале своего пути на должности президента Зеленский сперва полгода объединял Министерства энергетики и экологии, а потом их еще полгода разъединял? Столько времени человеку понадобилось, чтобы понять, что это - априори "воюющие" ведомства. А пока они там тасовали карты, оказалось, что у нас перед отопительным сезоном не хватает газа, угля и электроэнергии. Ничего, сейчас еще пару раз реорганизуют министерства, уволят и наймут их глав - авось и президентский срок Зеленского закончится.