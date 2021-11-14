Сфабрикованные дела против Медведчука станут причиной посадки всех, кто участвовал в незаконных действиях

2021-11-14 12:58

Оригинал - на сайте I.ua

Чем больше "грязной" работы Офис Зеленского заставляет делать силовиков, тем меньше желания у рядовых исполнителей ее выполнять. Недавно суд не пошел на поводу у прокуроров и ОП и отказался ставить залог в миллиард гривен Виктору Медведчуку по одному из уголовных дел. Эти дела против лидера оппозиции настолько ничтожны и бездоказательны, что судьи просто боятся принимать столь явные незаконные решения. Ведь это Зеленский может сбежать из страны после потери власти, а вот бежать сотрудникам СБУ, прокурорам и судьям будет некуда – ни в ЕС, ни в России их не ждут. А в тюрьму садиться желания у них нет.

Это поначалу приспешники Зеленского браво фабриковали дела, плевали на закон и Конституцию. Но когда оказалось, что рейтинги президента уже близятся к 20%, власть трещит по всем фронтам, и не факт, что она переживет эту зиму, они задумались. Задумались над тем, что их ждет после ухода Зеленского. Многих уже ждет тюрьма, многие пока не успели вляпаться.

Силовики понимают, что команда Зеленского хочет их руками сделать грязную работу. Так, из прокуроров и судей сделали клоунов, которые должны принимать незаконные решения, чтобы услужить Зеленскому и посадить Медведчука. "Нет ни приговора, ни доказательств, вся страна с вас смеется, но вы его делаете виновным, потому что хотите выйти на брифинг и убедить президента в том, что вы делаете хорошую, правильную и нужную работу", - заявил вчера на брифинге адвокат Медведчука Камиль Кирпичев.

Дела рассыпаются на труху, поскольку они пусты, там множество нарушений со стороны обвинения, но судей ломают через колено, заставляя принимать незаконные решения. "Судья, который будет рассматривать это ходатайство (о продлении домашнего ареста Медведчуку, - авт.), будет находиться под огромным прессингом со стороны прокуратуры, СБУ и так далее. Фактически заставляют суд совершить преступление, не пройдя процедуру, которая прописана законом, подменяя ее другой процедурой", - отмечает адвокат Дмитрий Лойфман. А судьи-то прекрасно помнят, что бывает, когда меняется власть. История Чауса, Чернушенко и ряда других одиозных представителей Фемиды поучительна.

Отвечать придется и силовикам, которые фальсифицировали дела против оппозиции. "Нами направлено заявление о привлечении к уголовной ответственности следователей СБУ, которые принимали незаконное участие в этом деле. Ведь следователи СБУ не имеют права расследовать уголовные дела в отношении народных депутатов Украины… Нами также подано около 15 заявлений о регистрации уголовных производств в отношении экспертов, которые сфальсифицировали материалы в деле, по которому пытаются судить Виктора Медведчука", - говорит адвокат Камиль Кирпичев.

Но предстать перед судом придется не только рядовым исполнителям, но и архитекторам этого беспредела. "Через два года максимум не будет Зеленского, не будет Венедиктовой, не будет Баканова, придут новые руководители. А доказательства их вины (Зеленского, Венедиктовой, Баканова, - авт.), на наш взгляд, бесспорны. Эти люди будут привлечены к уголовной ответственности", - уверен Кирпичев.

Репрессии против оппозиции будут рассматривать европейские адвокаты. Вчера доктор юридических наук Бертран Мальменьдье из Берлина присоединился к защите Медведчука и вместе с коллегами из ЕС и Великобритании будет исследовать план Зеленского по уничтожению оппозиции в Украине, чтобы потом разгромить эту авторитарную власть в ЕСПЧ. А это значит, что на Зеленского и членов его команды могут быть наложены санкции. Как и на всех, кто был причастен к фабрикации дел против Медведчука. Не продажные эсэнбэошные, а европейские, настоящие санкции. А кто из прокуроров или судей хочет, чтобы им был закрыт путь в Европу? Страдать из-за слетевшего с катушек комика не захочет никто. Потому от Зеленского вскоре побегут и силовики, и судьи, и прокуроры. И этот процесс уже не остановить.

Полина Райтенко