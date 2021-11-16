Детали Броницкая: Первую руку помощи в борьбе с коронавирусом протянул Медведчук, но власть отказалась от нее

2021-11-16 11:30

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук еще в 2019 году договорился о том, чтобы Украина могла производить свою вакцину, но по политическим мотивам власть не пошла на это. Поэтому теперь, когда количество смертей от коронавируса просто зашкаливает, власть должна понимать, что вся ответственность за провал кампании по вакцинации лежит на них. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказала политический эксперт Алена Броницкая.

Эксперт подчеркнула, что заниматься этими вопросами надо было еще во время первого локдауна.

"Свои недоработки они (представители власти. – Ред.) перекладывают на плечи других людей. У нас пандемия коронавируса длится уже два года, и если б изначально власть была подготовлена, ситуация была бы другой. Мы помним, как только все это начиналось, в 20 числах марта нас закрыли на локдаун, и вот тогда власть должна была заниматься этими вопросами", – сказала Броницкая.

Также она напомнила, что Украина одна из первых могла бы начать производство собственной вакцины, но власть этого не захотела.

"Первую руку помощи протянул Медведчук, когда он договорился относительно "Спутника V". Не надо говорить "агрессор", "не агрессор", когда важна жизнь каждого человека. Тогда нужно было принять эту руку помощи, и у нас бы таких цифр не было, когда по 700–800 человек за сутки умирает, это просто страшно", – сказала Броницкая.

 Напомним, Медведчук еще в 2019 году договорился о производстве на территории Украины вакцины по российской технологии, но власть отказалась от этой возможности. Тогда политик заявлял, что отказ от производства собственной вакцины – это преступление со стороны власти.

 

 

 

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