Политика Михаила Саакашвили перевели в реанимацию из-за участившихся случаев потери сознания

2021-11-19 12:10

Бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили перевели в реанимацию - он потерял сознание в тюремной больнице.

"Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", - заявила врач-реаниматолог, сообщает Новости-Грузия

Сейчас состояние Саакашвили стабильное, однако причины кратковременной потери сознания станут известны после проведения ряда исследований.

При этом врач не представилась журналистам. Она утверждает, что сегодня "случайно попала" в Глданскую тюрьму.

"Я прибыла навестить пациента и это произошло", - говорит врач.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. После ареста он объявил голодовку. Десять дней назад его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.