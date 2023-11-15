Мир Саакашвили могут перевести из клиники обратно в тюрьму

2023-11-15 20:04

 

В правительстве Грузии заявили, что заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили могут перевести обратно в тюрьму из клиники, где он находится почти полтора года.

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

Министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что ведомство ожидает заключения врачей о состоянии здоровья Саакашвили и после этого его могут перевести из клиники "Вивамед", где он находится с мая 2022 года, обратно в тюрьму.

"Его состояние здоровья улучшилось, мы рады этому, и когда будет соответствующая рекомендация врачей, его переведут в пенитенциарное учреждение", – сказал Брегадзе.

Группа врачей при омбудсмене Грузии недавно отметила положительную динамику в состоянии здоровья Саакашвили, но отметила, что общее состояние остается неудовлетворительным и ему требуется постоянное медицинское наблюдение. При росте 195 см Саакашвили весит 70 кг.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники. Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у политика.

В сентябре украинская сторона сообщала, что до сих пор не получила разрешения для украинского омбудсмена посетить Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом Грузии поднял вопрос доступа гражданина Украины Михеила Саакашвили к надлежащим условиям лечения.

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