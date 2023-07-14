Мир К Саакашвили впервые за полгода допустили группу иностранных медиков

2023-07-14 13:30

До експрезидента Грузії та ексголови Одеської області Міхеіла Саакашвілі допустили бригаду польських лікарів, які розпочали у Тбілісі комплексне медичне обстеження ув'язненого політика.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Ми не залишаємо друзів у біді. На моє прохання бригада польських лікарів з групи гуманітарно-медичної допомоги у Грузії розпочала комплексне медичне обстеження експрезидента Міхеїла Саакашвілі”, – зазначив він.

Адвокат Саакашвілі Діто Садзаглішвілі агентству AFP уточнив, що медиків уряд Грузії допустив після шести місяців затягувань.

Віцемаршал Сейму Польщі Малгожата Госєвська у коментарі РАР уточнила, що Грузія ще раніше погодилася на допуск групи медиків з Польщі на огляд Саакашвілі, але за будь-яку ціну намагалася затягнути цей процес.

Вона зазначила, що це команда найкращих польських лікарів різних спеціальностей.

“Саме міжнародний тиск призвів до остаточної згоди щодо розслідування Саакашвілі. Тепер ми будемо чекати звіту лікарів”, – сказала Госєвська.

За її словами, Польща бореться за те, щоб Саакашвілі пройшов лікування в польській клініці і “нарешті отримав належну медичну допомогу”.

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