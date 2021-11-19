Детали Зеленский ведет себя, как тюремщик, не делая ничего для освобождения украинцев из ОРДЛО, в том числе четырех украинок, о которых договорился Медведчук

2021-11-19 17:22

Зеленский ведет себя, как тюремщик, не делая ничего для освобождения украинцев из ОРДЛО, в том числе четырех украинок, о которых договорился Медведчук

Мирное небо над Донбассом и освобождение всех украинцев из плена ОРДЛО. Такими были одни из главных пунктов предвыборной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского. Прошло два года с момента его избрания, а на Донбассе продолжают стрелять и тысячи украинцев безуспешно ждут, когда же окажутся на воле. В том числе ждут и четыре украинки - Наталья Стеценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко.

Трое из них находятся в тюрьме порядка 2 лет, еще одна - пять. Они могли бы быть на свободе со своими родными еще в январе нынешнего года. Но президент Зеленский со своей командой решили по другому. Ведь об их освобождении договорились не они, а лидер оппозиции Виктор Медведчук. Осознав, что медаль за их освобождению Зеленскому никак не удастся себе нацепить, он решил, что их освобождать и вовсе не надо. Пусть, исходя из его логики, умирают в тюрьмах.

И я не сгущаю краски. Ведь у женщин есть серьезные проблемы со здоровьем, и без надлежащего лечения, риск летального исхода достаточно велик. Но что президенту до жизни четырех своих согражданок, если непреодолимая жажда наказать Медведчука, стала идеей-фикс Банковой?

Наказывать, по мнению Зеленского, лидера оппозиции можно за то, что его деятельность за эти годы была намного результативнее Банковой и всех "слуг". Простыми словами - преследование из-за банальной зависти. Ведь лидер оппозиции разработал и презентовал план по мирному возвращению Донбасса, который был принят на высоком уровне странами Нормандской четверки. Он за время конфликта на Донбассе поспособствовал освобождению сотен пленных украинцев. И это только то, что касается, непосредственно, Востока страны.

В это же время Зеленский, вместо того, чтобы действовать, как истинный лидер своей нации, который заботится о каждом украинце, и объединить свои усилия с Медведчуком, наоборот, ведет себя как тюремщик. Ведь что ему стоило согласиться на освобождение четырех женщин? Да ничего, кроме всеобщего уважения и признания его, как настоящего главы государства.

Пока еще не стало слишком поздно, и женщины еще живы, я призываю Зеленского одуматься и дать возможность лидеру оппозиции забрать их из тюрем ОРДЛО. Ведь их смерть будет на руках президента. Как и ответственность за тех украинцев, которые могли бы уже быть со своими семьями, но продолжают пребывать в неволе из-за личных амбиций нашего президента. И я уверен, что Зеленскому этого люди не простят.

Елена Броницкая

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