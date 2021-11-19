Детали Позиции Порошенко при Зеленском лишь укрепились - эксперт

2021-11-19 20:08

Президент Зеленский и вся его команда декламируют, что ведут войну с олигархами. Сами же олигархи об этом ничего не знают, учитывая, что самые влиятельные из них все также сохраняют свои позиции, вне зависимости от «деолигархизации». И не удивительно, что озвученное командой президента на деле оказывается игрой на публику. Зеленский свою политическую карьеру начал именно с этого. Все помнят громкие дебаты кандидатов на главный пост в стране на стадионе в Киеве. Тогда перед огромной публикой пятый президент Петр Порошенко и начинающий политик Владимир Зеленский пытались убедить избирателей в том, что нужно голосовать именно за себя. Из большого количества тезисов, озвученных Зеленским, тогда публике запомнилась одна фраза: «Я не ваш оппонент – я ваш приговор», - сказал комик со сцены на стадионе.

И эта реплика была в духе предвыборной кампании Зеленского, не забываем и про «Весна придет, сажать будем». А тут Зеленский при всех, в лицо Порошенко, тогда еще действующему президенту, говорит о том, что последнему придется отвечать за совершенные преступления! Эти дебаты сыграли определенную роль, и Зеленский со значительным отрывом победил в президентской гонке. Народ Украины ждал, когда же начнутся обещанные «посадки», признаюсь - я тоже ждал и верил...

Попытки осудить Порошенко за совершенные им преступления были. Ему были направлены подозрения по десятку дел. Только после выяснилось, что это был своеобразный юридический спам. Суть его заключается в том, что большинство из возбужденных дел рассыпались на ранних стадиях. Но для видимости активной деятельности в этом направлении со стороны Генеральной прокуратуры они были необходимы. К сожалению, они были лишь очередной игрой на публику. В итоге - Порошенко на свободе, а его позиции не то, чтобы не ослабли, а напротив - растут!

!! В топе списка Forbes

Журнал Forbes впервые с 2016 года, в 2020-ом назвал богатейших людей Украины. На первом месте был Ринат Ахметов, а вот Порошенко - на третьем. Его состояние, по данным редакции журнала, составляло 1,4 млрд долларов. Несмотря на то, что Украина, как и весь остальной мир, переживает кризис из-за распространения COVID-19, Порошенко продолжил богатеть. Так, журнал Forbes сообщил, что за 2020 год состояние Порошенко пополнилось еще 200 миллионами долларов. Правда, экс-президент все-таки выпал из тройки лидеров. Его подвинул олигарх Игорь Коломойский. Нельзя сказать, что у экс-президента дела идут плохо. Тем более что наши власти ему позволяют продолжать обогащаться. Примечательна одна из схем, с помощью которых Порошенко пополняет свой кошелек. Связаны они с кредитованием. В случае с Порошенко, крайне выгодными.

!! Кредитные схемы

Активы Международного инвестиционного банка экс-президента Порошенко за 10 месяцев 2021 года выросли с 2,9 до 4,6 млрд. гривен. Это удалось ему реализовать за счет льготных кредитов рефинансирования НБУ под 6,5-7,5% годовых. Деньги НБУ банк Порошенко инвестирует в основном в госбумаги под 13-18% годовых. «Фактически сидит на пирамиде ОВГЗ за счет налогоплательщиков. Вложения МИБ в госбумаги на 1 октября составили почти 1,5 млрд. Похоже, глава НБУ Кирилл Шевченко думает, что Петр Алексеевич все еще имеет шансы стать президентом второй раз. Поэтому, наверное, и выдает его банку щедрые кредиты», - пишет Алексей Комаха

Могло бы быть нечто подобное возможным без ведома властей? Навряд ли. Выходит, что в руководстве страны знают об очередных схемах Порошенко, но закрывают на это глаза, а в лице Кирилла Шевченко еще и потакают интересам олигарха.

!! Избежать статуса «олигарха»

Порошенко удается успешно избегать антиолигархического закона. Согласно принятому с подачи Зеленского документу, СНБО будет принимать решение о признании той или иной персоны олигархом на основе определенных признаков.

Чтобы быть признанным олигархом нужно:

!! участвовать в политической жизни Украины; !! иметь значительное влияние на СМИ; !! быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также, если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Из политики Порошенко не ушел, со своим богатством не расстался, а вот телеканалы продал. Но и тут не обошлось без уловок. «5 канал» и «Прямой» на бумаге теперь принадлежат холдингу, созданному журналистами и депутатами. Схема примитивная, но рабочая. Порошенко и раньше такое проворачивал, когда всячески отрекался от «Прямого», утверждая, что он якобы принадлежит экс-депутату от «Партии регионов». После он перестал прятаться и признал, что является владельцем, хотя громко об этом и не заявлял. Теперь он продал телеканалы, чтобы избежать статуса «олигарх». Но, фактически, так и остался владельцем крупной медиа-группы, которая так или иначе, но влияет на процессы внутри страны. Зато теперь он не попадет в санкционный список, но де-факто останется олигархом, пусть и не подпадающим под определения, которое придумала команда Зеленского.

Что в итоге? Порошенко не оказался на скамье подсудимых. Да, были возбужденные уголовные дела, которые ни к чему не привели. В это же время, бизнес-империя олигарха продолжает расти. В том числе и потому, что наши власти не только ничего не делают для препятствования, но и помогают Порошенко ежегодно попадать в список самых богатейших украинцев. Принятый антиолигархический закон - пустышка. Чтобы его обойти, достаточно пары рокировок и можно избежать санкций со стороны государства.