Детали Назревает новая масштабная схема по «скруткам» НДС в интересах первых лиц правящей партии

2021-11-20 11:42

По имеющейся информации, увольнение главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко и его первого зама Дениса Кудина открыло часть плана кадровой ротации в органах власти. Они оба могут быть ответственны за провальную приватизацию завода «Большевик», где сумма в $54 млн от фирмы-победителя, связанной с UFuture бизнесмена Хмельницкого, по утверждению экспертов, является гораздо меньшей, чем рыночная стоимость земельного участка под предприятием - $135 млн долларов. Однако, не смотря на это, Кудина выдвинули на повышение, а его начальницей станет новый министр экономики Юлия Свириденко.



Как свидетельствует информация из телеграмм-каналов, её главная задача – построить пирамиду по «скруткам» НДС в сельхоз сфере, увеличить их объемы в секторе энергетики и теневое финансирование партии и отдельных представителей элиты. При этом Свириденко поставили жесткий дедлайн — обеспечить значительное увеличение доходов от «скрутки» НДС за полгода. В противном случае её ожидает отставка.



Сообщается, что именно «скрутки» привели к плачевному положению с запасами угля на складах, а в дальнейшем ситуация может ухудшаться и привести в том числе к веерным отключениям света.

Инсайдер UA