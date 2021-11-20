Детали Назревает новая масштабная схема по «скруткам» НДС в интересах первых лиц правящей партии

2021-11-20 11:42

 

По имеющейся информации, увольнение главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко и его первого зама Дениса Кудина открыло часть плана кадровой ротации в органах власти. Они оба могут быть ответственны за провальную приватизацию завода «Большевик», где сумма в $54 млн от фирмы-победителя, связанной с UFuture бизнесмена Хмельницкого, по утверждению экспертов, является гораздо меньшей, чем рыночная стоимость земельного участка под предприятием - $135 млн долларов. Однако, не смотря на это, Кудина выдвинули на повышение, а его начальницей станет новый министр экономики Юлия Свириденко.

Как свидетельствует информация из телеграмм-каналов, её главная задача – построить пирамиду по «скруткам» НДС в сельхоз сфере, увеличить их объемы в секторе энергетики и теневое финансирование партии и отдельных представителей элиты. При этом Свириденко поставили жесткий дедлайн — обеспечить значительное увеличение доходов от «скрутки» НДС за полгода. В противном случае её ожидает отставка.

Сообщается, что именно «скрутки» привели к плачевному положению с запасами угля на складах, а в дальнейшем ситуация может ухудшаться и привести в том числе к веерным отключениям света.

Инсайдер UA

subscriber subscriber

Еще по теме

Как не попасть на крючок к мошенникам: в Новой почте отреагировали на новую аферу с посылками

2021-11-13 13:30

Почему Facebook срочно избавляется от технологии автоматического распознавания лиц

2021-11-04 14:26

Насколько Украина готова дать отпор в масштабной войне с Россией: генерал описал расстановку сил

2021-10-26 19:00

Кремль заговорил о новой встрече Путина с Байденом

2021-10-20 18:00

Еще новости в разделе "Детали"

Фомин: "Forbes, The Independent, теперь The Guardian – мировые СМИ активно освещают войну Зеленского против Медведчука"

2021-11-20 14:35

Василий Нимченко: Власть преследует оппозицию и Медведчука из-за тщеславия Зеленского

2021-11-20 14:33

Нимченко: Кто дал президенту право называть Медведчука врагом народа?

2021-11-20 14:21

Назревает новая масштабная схема по «скруткам» НДС в интересах первых лиц правящей партии

2021-11-20 11:42
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Фомин: "Forbes, The Independent, теперь The Guardian – мировые СМИ активно освещают войну Зеленского против Медведчука" 2021-11-20 14:35
Василий Нимченко: Власть преследует оппозицию и Медведчука из-за тщеславия Зеленского 2021-11-20 14:33
Нимченко: Кто дал президенту право называть Медведчука врагом народа? 2021-11-20 14:21
Назревает новая масштабная схема по «скруткам» НДС в интересах первых лиц правящей партии 2021-11-20 11:42