Курьезы Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу за продажу USB с сериалом Игра в кальмара

2021-11-25 13:13

Жителя Северной Кореи приговорили к расстрелу после того, как он контрабандой завез южнокорейский сериал Игра в кальмара. Один из купивших шоу получил пожизненное заключение, сообщает Daily Mail.

Северокореец из провинции Хамген-Пукто из Китая на USB-накопителе тайно привез копию сериала. Шоу он распространил среди своих приятелей, однако был уличен местными правоохранителями.

Теперь его ждет смертная казнь. Один из студентов, который купил сериал, получил пожизненное заключение, а шестеро других, только смотревших, приговорены к пяти годам каторжных работ.

В настоящее время также уволен директор учебного заведения, секретарь по делам молодежи и классная руководительница. Не исключено, что их также ожидает суровое наказание.

Это первый случай, когда правительство применило недавно принятый закон Об искоренении реакционной мысли и культуры в деле, касающемся несовершеннолетних.

Закон предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение средств массовой информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

Источник издания добавил, что правительство очень серьезно относится к инциденту.

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