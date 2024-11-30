Политика Министр обороны рф поехал в Северную Корею: что выклянчил

2024-11-30 13:30

 

Во время встречи Ким Чен Ын назвал недавние российские преступные удары по Украине "своевременным и эффективным мероприятием".

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заверил российского министра обороны Андрея Белоусова, что КНДР будет "неизменно поддерживать" войну России против Украины.

Об этом пишут Reuters и Associated Press.

Государственное информационное агентство КНДР написало, что во время встречи Ким и Белоусов достигли "удовлетворительного консенсуса" по укреплению стратегического партнерства и защите суверенитета, интересов безопасности и международной справедливости каждой из стран перед лицом быстро меняющегося международного положения безопасности".

Ким Чен Ын цинично заявил, что Северная Корея будет "неизменно поддерживать политику Российской Федерации по защите своего суверенитета и территориальной целостности от посягательств империалистов на гегемонию".

Также диктатор КНДР назвал решение США разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ "прямым вмешательством в конфликт". Ким Чен Ын считает недавние российские преступные удары по Украине "своевременным и эффективным мероприятием", что демонстрирует решимость России.

Белоусов также встретился с министром обороны Северной Кореи Но Гваном Чхолем.

В ходе банкета Белоусов заявил, что стратегическое партнерство двух стран имеет "решающее значение для защиты их суверенитета от агрессии и произвола империалистов".

Ранее в ГУР сообщили, что КНДР передала России баллистические ракеты и артсистемы.

На сегодняшний день из Северной Кореи в Россию перемещено более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

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