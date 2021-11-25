Детали Зеленский уже почти полгода не подписывает закон о военных преступниках

2021-11-25 12:45

Президент Украины Владимир Зеленский уже почти полгода с 7 июня не подписывает закон № 2689 о введении принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Об этом свидетельствует сайт парламента, сообщают "Украинские новости".

Глава парламента еще 7 июня подписал данный закон, что далее позволило Зеленскому его подписать. Следовательно, на подпись президенту закон был направлен в тот же день.

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Согласно принятому Радой закону, универсальная юрисдикция - один из видов экстерриториальной уголовной юрисдикции, подразумевающий компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения преступления либо гражданству обвиняемого или потерпевшего.

Также законом предусматриваются, согласно международному уголовному праву, особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

Документ обеспечивает надлежащее выполнение международно-правового обязательства Украины предотвращать юридическую и фактическую безнаказанность за международные преступления, правовое содержание которого требует применения реального и адекватного наказания к лицам, совершившим указанные преступления.

Согласно ст. 94 Конституции, президент должен в течение 15 дней подписать направленный ему закон или вернуть его парламенту с обоснованными и мотивированными предложениями.

Если же президент в этот срок не подписывает закон и не отправляет его парламенту, то закон считается одобренным и должен быть подписан и опубликован. При этом Конституция не указывает, кто именно в таком случае подписывает закон.

Но в любом случае нормы Конституции в отношении этого закона были нарушены.

При этом первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко и председатель профильного комитета (по вопросам правоохранительной деятельности) по этому закону не знают причины, по которой закон не подписывается главой государства.