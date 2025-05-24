Экономика Цены на нефть обвалились после данных из США об огромных запасах добытой сырой нефти

2025-05-24 09:32

Мировые цены на нефть снизились после того, как второй подряд недельный прирост запасов сырой нефти в США перевесил сообщения СМИ о том, что Израиль готовится к возможному удару по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, июльские фьючерсы на сорт Brent упали на лондонской бирже ICE Futures на $1,йй (1,71%) до $63,80 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,47 (0,72%), до $64,91 за баррель.

Июльские фьючерсы на сорт WTI снизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,06 (1,72%), до $60,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,46 (0,74%) до $61,57 за баррель.

Цены на "черное золото" упали после отчета из США, согласно которому запасы сырой нефти в стране достигли самого высокого уровня с июля прошлого года, а спрос на бензин упал.

Неудачное размещение казначейских облигаций также оказывало давление на более широкие рынки, усилив падение нефтяных контрактов.

Агентство напоминает, что цены на нефть торгуются нестабильно на прошлой неделе на фоне противоречивых сообщений о судьбе ядерных переговоров между Ираном и США, которые могут открыть путь для возвращения большего объема нефти на рынок.

Потенциальная атака Израиля на Иран осложнит любые успехи в этих переговорах и повысит напряженность на Ближнем Востоке, который поставляет около трети мировой нефти.

По сообщению CNN со ссылкой на разведданные США и неназванных американских чиновников, неясно, принято ли окончательное решение о какой-либо атаке.

"Либо влияние на рынок нефти в случае атаки считается низким, либо вероятность атаки оценивается как низкая", - сказал Бьярне Шильдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в SEB AB.

Геополитические опасения пока что отодвинули на второй план ожидания ослабления баланса во второй половине года, поскольку ОПЕК и ее союзники возвращают на рынок новые баррели. Однако, по данным Bloomberg Intelligence, WTI может упасть до $40 за баррель, если санкции против экспорта нефти Ираном будут сняты.