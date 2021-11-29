Детали Гужва о пресс-конференции Зеленского: Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно

2021-11-29 13:33
Игорь Гужва
Журналист, основатель холдинга "Вести"
 
Пресс-конференция Зеленского закончилась. Вместо 3 часов она шла более 5 часов.
Задумка ее была понятна.
 
Зеленский выложил домашние заготовки, чтобы перебить главные информудары против себя.
 
Ахметова и его телеканалы он планировал "припечатать" историей про подготовку госпереворота (доказательств не представлено, но, типа, эмоционально сильно звучит).
 
Тех, кто качает зраду по "вагнергейту", - феерическими историями про Бурбу, который хотел украсть формулу коронавируса и желал бойни в самолете с "вагнеровцами".
 
Ну и остальное по мелочам.
 
И, собственно, план был реализован. Но то, как это было сделано, а главное - нервные срывы президента, перечеркнуло всю задумку на корню.
 
Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно.
 
Если Зе как-то хотел хотя бы стабилизировать непростую для себя политическую ситуацию, то эффект он получил ровно обратный.
 
Это было примерно как пресс-конференция ГКЧП с трясущимися руками Янаева.
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