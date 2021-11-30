2021-11-30 14:14

Президент Украины Владимир Зеленский нарушает Конституцию, затягивая процесс подписания закона №2689 о военных преступниках. Такое мнение в эфире телеканала UkrLive высказала политический эксперт Елена Броницкая.

"Мы уже привыкли к имитации работы наших властей. Мне бы знаете, чтобы хотелось посоветовать Владимиру Александровичу, раз уж он будет в Верховной Раде 1 декабря, он любит прилюдно подписывать законы, мне бы хотелось, чтобы он подписал, наконец-то закон 2689 по поводу военных преступлений. Поскольку, очень красиво сегодняшняя власть декларирует заботу о гражданах Донбасса, а вот этот закон уже лежит у него на столе с 7 июня. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал и сразу передал на подпись господину Зеленскому, но до сих пор, уже полгода Владимир Александрович не подписывает этот закон, а это очень обязано, это нужно, поскольку он опять же нарушает Конституцию Украины, а именно 94 статью, где он должен в 15-дневный срок подписать закон, или вернуть с поправками.

Я понимаю, что он должен только детям, но он является президентом страны и у нас на кону Донбасс. Мало того, что у нас 8 год идут боевые действия. И он обещал еще, будучи, когда был только кандидатом, он упрекал в этом и своего предшественника Порошенко, но сам же ничего не выполняет. Не выполняет минские соглашения, не выполняет многие другие вопросы, он декларирует, то же самое, как и его команда, только красиво на бумаге", - сказала Броницкая.

Как сообщалось, 22 ноября Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте.