Детали Кремль оставил без ответа список Зеленского на обмен. Работать будут только через Медведчука

2021-11-30 14:29

Николай Васильковский

Блогер, журналист, писатель

Оригинал на сайте Народный корреспондент.

Почему попытка закончилась провалом? Потому что это не работа по освобождению пленных, а имитация. Да, именно так. ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СМИ сообщают, что в Кремле оставили без ответа список граждан Украины, которые Зеленский передал через Эрдогана. Ранее Зеленский передал через Эрдогана список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в России и на Донбассе. А теперь СМИ сообщают, что заместитель главы АП Дмитрий Песков отказался комментировать этот вопрос.

Почему попытка закончилась провалом? Потому что это не работа по освобождению пленных, а имитация. Да, именно так. ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

И вопрос даже не в том, что украинцы, которые находятся в России, и украинцы, которые в ДНР-ЛНР – это два разных вопроса, а Зеленский и компания зачем-то смешали их в одну кучу.

Причем здесь Эрдоган? Возвращение граждан Украины, которых удерживают в ОРДЛО – это Минские соглашения. Это вопрос, который касается Киева и неподконтрольных ОРДЛО. Эрдоган здесь нигде. А ОРДЛО 30 октября предложили освободить в одностороннем порядке и передать Виктору Медведчуку 3 граждан Украины, показав, кого они воспринимают в качестве главного переговорщика. До этого непризнанные ДНР и ЛНР в январе 2021 года предложили Зеленскому освободить 4 украинок – при условии, что они передадут их Медведчуку.

Поэтому здесь есть дилемма – мы работаем на результат или мы занимаемся имитацией бурной деятельности. Если работаем на результат – тогда в ОП Зеленского прекрасно знают, к кому на самом деле надо обращаться, чтобы освободить людей. А передавать список удерживаемых лиц Эрдогану или обсуждать освобождение пленных с главой Еврокомиссии – это ИМИТАЦИЯ. Ни самопровозглашенные, ни Кремль не воспринимают их как переговорщиков и не будут вести с ними никаких разговоров.

Поэтому здесь нет ничего удивительного. И нет в этой новости никакой сенсации. Обычное сотрясание воздуха. Обидно только, что расплачиваются за этот "пиар" живые люди.