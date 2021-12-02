2021-12-02 14:20

"Единая Россия" провела Международную межпартийную видеоконференцию "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение". Как сообщает пресс-служба партии, участие в ней приняли главы и руководители ведущих политических партий почти 30 стран.

В день своего 20-летнего юбилея "Единая Россия" обсудила с ними вопросы сотрудничества и развития международных отношений. В работе конференции участвовали Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

С приветствиями к участникам обратились Глава политического совета Партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, президент Сербии Александр Вучич, Председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, Заместитель Генерального секретаря Партии арабского социалистического возрождения Хиляль Аль-Хиляль, Президент Республики Куба, Первый Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и другие.

Заведующий международным отделом Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао зачитал приветствие Председателя КНР, Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, а Первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Байбек Бауыржан Кыдыргалиулы - Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, Председателя Партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева.

Зампредседателя Партии "Ени Азербайджан", вице-премьер Азербайджанской Республики Али Джавад оглы Ахмедов зачитал приветствие Президента Республики Азербайджан, Председателя Партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева.

К работе также присоединились представители руководства Монголии, Камбоджи, ЮАР, Индонезии, Турции, Вьетнама, Кипра, Японии и других стран.