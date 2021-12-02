Детали Медведчук: ОПЗЖ и "Единая Россия" стремятся восстановить сотрудничество братских народов

2021-12-02 14:51

Сотрудничество украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Единой России" направлено на сохранение многовековых связей двух братских народов. Об этом в среду заявил глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук на международной межпартийной видеоконференции единороссов, посвященной глобальным вызовам XXI века, сообщает ТАСС.

Медведчук подчеркнул, что ОПЗЖ является самой большой оппозиционной партией в Украине, имеет вторую по численности фракцию в парламенте, представляет русскоязычное население и, главное, представляет людей, которые "считают и уверены, что российский народ является братским народом для Украины". "Сотрудничество ОПЗЖ и "Единой России", которое активно продолжается в последние годы, - это фундамент, который сохраняет узы между нашими народами", - отметил он.

По словам представителя украинской оппозиции, после 2014 году, несмотря на смену президента Украины, партия продолжает работать в условиях "антироссийской истерии и русофобии". "Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность этой политики. Мы добиваемся нормальных отношений Украины и РФ и восстановления экономического сотрудничества между нашими странами. Это прямо зафиксировано в программе нашей партии", - сказал Медведчук.

Политик отметил, что такое сотрудничество не только необходимо и взаимовыгодно, но и основано на тысячелетней общей истории, славянских корнях, православии. "Наши народы объединяют миллионы родственников, которые живут в двух странах, наши народы объединяет Победа в Великой Отечественной войне", - продолжил он.

Одним из примеров активного сотрудничества между ОПЗЖ и "Единой Россией" является работа в рамках парламентского измерения нормандского формата, напомнил Медведчук. "Конфликт, который продолжается на востоке Украины и который, к сожалению, так и не разрешен, требует межпартийного участия, межпарламентского. И в этом межпарламентском объединении сегодня, кроме парламентариев Украины и России, представлены депутаты Сената Франции, Национального собрания, депутаты немецкого Бундестага", - отметил он.

Глава политсовета выразил уверенность, что совместная межпартийная и межпарламентская работа по урегулированию конфликта на принципах открытости, равенства и мирного международного диалога принесет результат. "Уверен, что следование этим принципам является залогом успешности любого государства, любой ответственной политической силы", - сказал он. "Быть открытыми, несмотря на прошлое" - этот сформулированный президентом РФ Владимиром Путиным подход, по словам Медведчука, актуален сегодня и будет более актуальным завтра.