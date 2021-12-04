2021-12-04 15:14

Деньги из внешних заимствований должны быть освоены в вопросах именно развития экономики - они не могут проедаться или просто тратится. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "UkrLive".

"Взять деньги для того, чтобы восстановить экономику, взять деньги для того, чтобы открыть новые рабочие места, чтобы дать зарплату людям, чтобы произвести продукцию, реализовать эту продукцию и внутри, и на экспорт - вот для чего берутся деньги", - подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что есть другие финансовые источники, например, инвестиции, однако из-за падения инвестиционного климата в стране и без наличия действующей судебной системы, они не придут.

"Так вот, когда мы говорим по поводу инвестиций, это надо создать инвестиционный климат, а какой он? Если, допустим, до 2013 года инвестиции ежегодные были 5,6, 7 млрд долларов, ежегодно в качестве прямых инвестиций и рекорды были, в том числе, 2004-2005 году, то в 2013 году - это было 5.5. Потом, когда пришел господин Порошенко инвестиции начали падать, потому что в стране велись боевые действия, которые, к сожалению, не прекращаются и сегодня. Падение экономики, падение, отсутствие инвестиционного климата, и падение прямых инвестиций продолжалось", - объяснил глава ОПЗЖ.

Он также выразил мнение, что пока в стране нет инвестиций, нет рабочих мест, то и об экономике в целом нельзя говорить.