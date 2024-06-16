Мир США остаются «движущей силой» глобальной экономики, - Мировой банк

2024-06-16 09:45

 

Экономика США по-прежнему является одной из движущих сил глобального развития.

Об этом подчеркивают в текущем обзоре глобального развития экономисты Мирового банка.

«Экономика США продемонстрировала потрясающую устойчивость. Даже в условиях самого жесткого усиления денежно-кредитной политики за предыдущие 40 лет.

Экономический рост сохраняет динамизм, инфляция находится на трехлетнем минимуме», - отмечают экономисты Мирового банка.

Вместе с тем, в Мировом банке также предостерегли, что нынешние темпы роста представляются «слишком медленными», с точки зрения достижения прогресса.

«Без более тесного международного сотрудничества и скоординированного проведения политики, способствующей всеобщему процветанию, мир может застрять в медленном движении», - подчеркивают в Мировом банке.

Игорь ШЕВЫРЕВ

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Мир

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Франция восстановила олимпийскую медаль 1900 года 2024-06-16 07:30
Украина получит от "Большой семерки" помощь энергосектору более чем на миллиард долларов 2024-06-14 11:32
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