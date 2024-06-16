Мир США остаются «движущей силой» глобальной экономики, - Мировой банк

2024-06-16 09:45

Экономика США по-прежнему является одной из движущих сил глобального развития.

Об этом подчеркивают в текущем обзоре глобального развития экономисты Мирового банка.

«Экономика США продемонстрировала потрясающую устойчивость. Даже в условиях самого жесткого усиления денежно-кредитной политики за предыдущие 40 лет.

Экономический рост сохраняет динамизм, инфляция находится на трехлетнем минимуме», - отмечают экономисты Мирового банка.

Вместе с тем, в Мировом банке также предостерегли, что нынешние темпы роста представляются «слишком медленными», с точки зрения достижения прогресса.

«Без более тесного международного сотрудничества и скоординированного проведения политики, способствующей всеобщему процветанию, мир может застрять в медленном движении», - подчеркивают в Мировом банке.

Игорь ШЕВЫРЕВ