США остаются «движущей силой» глобальной экономики, - Мировой банк

Экономика США по-прежнему является одной из движущих сил глобального развития.
Об этом подчеркивают в текущем обзоре глобального развития экономисты Мирового банка.
«Экономика США продемонстрировала потрясающую устойчивость. Даже в условиях самого жесткого усиления денежно-кредитной политики за предыдущие 40 лет.
Экономический рост сохраняет динамизм, инфляция находится на трехлетнем минимуме», - отмечают экономисты Мирового банка.
Вместе с тем, в Мировом банке также предостерегли, что нынешние темпы роста представляются «слишком медленными», с точки зрения достижения прогресса.
«Без более тесного международного сотрудничества и скоординированного проведения политики, способствующей всеобщему процветанию, мир может застрять в медленном движении», - подчеркивают в Мировом банке.
Игорь ШЕВЫРЕВ