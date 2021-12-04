2021-12-04 15:45

Идея создания газового консорциума отстаивается председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком с 2003 года, а украинские власти только сейчас осознали ее важность.

Об этом оппозиционный политик рассказал в интервью телеканалу UkrLive.

"Руководитель ГТС наш господин Макогон, буквально месяц тому назад в одном из интервью заявил, как господин Зеленский поддерживает идею газового консорциума. Когда в это прочитал, я думаю смотри, наконец-то. Я эту идею отстаиваю с 2003 года. Говорил это при Кучме, при Ющенко, при Порошенко, при Януковиче, при Зеленском. А почему сейчас возникла эта идея, по крайней мере мне кажется, что киевская власть наконец-то поняла, что происходит с газом", - объяснил политик.

Медведчук напомнил, что Украина получает газ напрямую с Российской Федерации, а вот покупает и оплачивает этот газ европейским компаниям по цене, установленной ими же.

"Вы уже угробили газотранспортную магистраль, вы ее превратили наполовину в музей металлолома, и вы сейчас говорите о газотранспортном консорциуме. Почему вы не говорили год, два, три, 10, 15 лет тому назад? Потому что вы руководствовались политикой, а не экономической целесообразностью, которая напрямую связана с благосостоянием наших граждан и доходами наших граждан, и поэтому сегодня, когда говорят о том, что надо заключать контракты, надо сначала создать соответствующие условия", - отметил народный депутат.

"Мы напрямую получаем газ с Российской Федерации и вот эти заявления Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, это бред и циничная ложь, потому что мы напрямую получаем газ из России. А вот если не будет транзита, то мы его получать не будем независимо того, где мы захотим платить - здесь или в Европе. Потому что если нет реального газа, который идет по нашей трубе в Европу, то нет газа в Украине. Вот почему от безысходности они сегодня рассказывают сказки в отношении продление транзита", - объяснил Медведчук.