ВОЙНА В Украине Лубинец объяснил цель создания военных комендатур в Курской области

2024-08-15 19:15

 

Украина может создать военные комендатуры в Курской области, "поскольку это понадобится для оказания гуманитарной помощи местным жителям", рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что на совещании 14 августа с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.

"(Это обсуждали – ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", – отметил Лубинец.

Он рассказал, что "появятся военные комендатуры или нет - решит военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права".

Военная комендатура – ​​это орган, действующий в определенном регионе или зоне и отвечающий за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

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