Детали Марунич сделал печальный для Украины вывод из цены российского газа для Беларуси

2021-12-05 12:53

 

Украина при нынешней власти не сможет получить цену газа на уровне Беларуси. Об этом заявил киевский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает "Экономика сегодня".

Как отмечено в статье, руководство Украины, как и любой другой страны, должно реализовывать выгодные народу решения. Однако Киев после Евромайдана действует прямо противоположным образом.

Наиболее ярко, по словам Марунича, это проявляется в энергетике. Вместо переговоров с Россией о закупке газа напрямую у "Газпрома" Украина осуществляет виртуальный реверс по ценам спотового рынка ЕС. Параллельно соседние страны получают многократно лучшие условия благодаря хорошим отношениям с Москвой.

"Белорусь получила цену на газ на 2022 год по 128,5 долл. за 1000 кубометров. "Нафтогаз" сейчас импортирует газ по цене более 1000 долл. за тот же объем. Я не призываю никого идти на поклон к России, но вполне вероятно, что какие-то разумные компромиссные шаги в отношении РФ, поиск компромисса и подписание долгосрочного контракта на поставки газа были бы целесообразны", – сказал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский упоминает переговоры с РФ только по политическим соображениям, указывает Марунич. Его реальные действия противоречат заявленному курсу. К примеру, один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, договорившийся с Россией о существенной скидке на газ, подвергается на Украине уголовному преследованию. Куда целесообразнее, по мнению эксперта, было бы использование его договоренностей.

Вчера председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук акцентировал, что все заявления правительства о новом контракте на транзит российского газа звучат от безысходности.

Источник: 112.ua
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