Детали Медведчук раскрыл, что поможет Зеленскому решить проблему Донбасса

2021-12-07 12:43

Чтобы решить проблемы Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский должен напрямую встретиться с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда", сообщает Life.

"Для решения проблемы Донбасса президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно напрямую встречаться с представителями "ДНР" и "ЛНР", а перед этим заручиться поддержкой Владимира Путина, чтобы Россия оказала содействие в этих переговорах", — указал политик.

Отвечая на вопрос ведущего о домашнем аресте из-за подозрения в измене Родине, Медведчук назвал абсурдом эти статьи, поскольку не изменял независимой, этого не было даже в мыслях. Он подчеркнул, что является гражданином Украины и политиком, избранным народом, чтобы представлять его интересы.

"А измена родине — это дежурная статья преступной власти, возглавляемой Зеленским, чтобы сегодня бороться с тем, кто его не устраивает, кто с ним борется. Это измена Зеленскому, его взглядам и борьба с ним", — пояснил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что украинцы должны "терпеть свой выбор". По его словам, от бесконечных обсуждений ситуации в стране ничего не изменится, когда украинцы это поймут, они сами дадут оценку действующей власти.

 

 

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