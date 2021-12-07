Детали "Так мы же воду им продаем". Василь Вакаров о тройственной и аморальной политике Украины

2021-12-07 14:14

Украина должна покупать у Донецка и Луганска уголь для прохождения отопительного сезона. Тем более, что Украина продает в Луганск воду, получает за нее деньги и не видит в этом ничего зазорного. Об этом рассказал известный российско-украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру.

"Так почему же мы не можем купить электроэнергию? А всё просто: потому что это будет зрада. Вот такая у нас, к сожалению, двойственная или даже тройственная и абсолютно аморальна политика, где мы с одной стороны можем продавать воду, потому что вода идет через Луганск-Донецк на Мариуполь, а с другой стороны не можем покупать уголь. А с третьей стороны мы покупаем этот же уголь, но по серым схемам: через Турцию, через Польшу", — сетует эксперт.

Вакаров также отметил, что в Украине этот процесс политизирован, и тому же лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку предъявляют измену родине за то, что он в 2014-2015 годах организовал или соучаствовал, или наладил механизм поставки угля из Донецка и Луганска в Киев, когда это было легально.

Если бы правительство обратилось к народу и предложило на выбор "тепло, связанное с углём из Луганска", или "холод", то девяносто процентов людей поддержали бы первый вариант, но Украина не может это сделать, потому что у нее антироссийская политика, заключил собеседник издания.

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