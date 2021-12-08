Детали Медведчук: Последние заявления Зеленского подтвердили выводы статьи Медведева об Украине

2021-12-08 12:04

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уверен, что статья будет иметь немало последствий для Киева.

Оригинал на сайте ТАСС

Агрессивные заявления президента Украины Владимира Зеленского на последней пресс-конференции и во время выступления в Верховной Раде стали подтверждением той политики, которую в своей октябрьской статье подверг критике заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Такую точку зрения высказал в понедельник глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в публикации на сайте партии.

"Статья Медведева ["Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством"] в первую очередь говорит о том, что украинская власть и команда Зеленского в очередной раз просчитались в своей стратегии относительно России, - считает украинский политик. - Начиная с названия становится понятно, что сегодня с официальным Киевом Москва говорить не собирается. Не считают за равных. Это огромный провал украинской политики, хотя и закономерный. Ведь это результат той "политической наглости", которой так недавно хвастался Зеленский. Получается, что наглость не сработала".

Последствия для Киева

При этом Медведчук уверен, что сама статья будет иметь немало последствий для Киева. "Фактически мы имеем прецедент: заявление одного из высших государственных деятелей РФ, руководителя правящей партии страны о том, что они не хотят иметь дел с руководством соседней страны. Часто ли такое случается? Международная дипломатия для того и существует, чтобы подобного вообще не было. Так что это гол в ворота украинской дипломатии. Ведь не просто заявили, что дел не хотят иметь, а дотошно объяснили почему", - отмечает он.

В связи с этим Медведчук цитирует вывод Медведева о том, что нынешнее украинское руководство ничего не стоит, страной управляют некомпетентные люди, а потому и сама страна не представляет ценности, и стоит подождать, когда там что-либо изменится. "Таким образом, Медведев "от души" прошелся не только по Владимиру Зеленскому, но и по украинской власти вообще, ее способности что-то решать и действовать, - отметил политик. - Понимают ли сегодняшние руководители страны, что на международной арене после этого украинская власть выглядит как получившая жесткий ответ, утершаяся, никак не отреагировавшая на него и продолжающая рассказывать одновременно о необходимости переговоров с Россией и желании украинского генералитета проехаться на танках по Арбату? Это клиническая картина шизофрении, и предсказуемым результатом будет "нерукопожатость" и токсичность украинской власти в мировом сообществе".

Медведчук обращает внимание на то, что с 2014 года вся украинская пропаганда построена на "российско-украинской войне". "Именно это является фактором игры Украины на международной арене и оправданием репрессий против оппозиции внутри страны. Но статья Медведева указывает на то, что Россия просто брезгует военным столкновением с нынешней украинской властью. Драться можно с равным, а Москва видит в команде Зеленского беспредельщиков, - продолжил он. - Получается, войны, российского вторжения, которые так анонсировал Киев, не будет? Здесь ситуация, к сожалению, еще хуже. Украинской власти дают понять, что Москва уверенно становится на позицию экономического удушения Украины, что по своим последствиям никак не лучше войны, а может, и хуже".

При этом украинский политик уверен, что ни США, ни Западная Европа не будут отстаивать интересы Киева. "Европа пошла на обход территории Украины при транзите газа просто потому, что ей это было выгодно, - указывает он. - Вы серьезно думаете, что кто-то будет отстаивать интересы Украины на мировом рынке?".

Время уходит

"У Владимира Зеленского был шанс установить в стране мир, - констатировал Медведчук. - Не только в Донбассе, но и мир политический, социальный, межконфессиональный. Время, отпущенное на все это, так необходимое для страны, уходит. А это значит, что мы в преддверии политического кризиса. При чем тут статья Медведева? А при том, что Россия умывает руки от украинского беспредела и не собирается играть по украинским правилам. Если ранее хорошо было видно желание России помочь в возвращении Донбасса в Украину на условиях минских соглашений, то теперь ситуация резко меняется".

"Проблема в том, что Москва перестает рассматривать официальный Киев как субъект международной политики. А это значит, что с Украиной уже никто разговаривать не будет, а все вопросы будут решать с ее заокеанскими хозяевами, которые осуществляют внешнее управление, что сегодня постоянно и наблюдается. Именно этим, а не чем-то иным может закончиться курс Зеленского", - уверен Медведчук.

"Мне представляется, что выход из кризиса - в четком понимании руководством страны основ государства, права и норм Конституции. Спасение Украины, как государства, в том, чтобы избавиться от непрофессиональных и несостоятельных политиков и строить современную, успешную страну. Время, отпущенное историей на ее строительство, безудержно тает", - резюмирует украинский политик.

Виктор Медведчук

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