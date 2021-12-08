Детали Зеленский ведет страну и народ на заклание. Но долго это не продлится, Медведчук явно что-то знает

2021-12-08 12:07

Оригинал - на странице Дениса Жарких в Facebook

Почитал статью Виктора Медведчука с анализом статьи Медведева, многое можно узнать о будущем Украины. Медведчук, во-первых, много знает, во-вторых, обладает аналитическим умом, в-третьих, имеет собственную стратегию, никогда не кидаясь из стороны в сторону и не перекрашиваясь. Несмотря на то что автор много знает, статья не содержит ничего такого, что нам неизвестно. Но при этом Медведчук как серьезный аналитик складывает факты в кучу, и тут мы видим определенную картину. И из этой картины мы видим, будет война или нет, что блеф, а что правда.

Первая правда в том, что украинская дипломатия, опустившись ниже плинтуса, проиграла не только России, но и всем соседям, включая Венгрию, Польшу, Беларусь, Румынию, Словакию и до кучи Молдову. "Понимают ли сегодняшние руководители страны, что на международной арене после этого (статьи Медведева, - авт.) украинская власть выглядит как получившая жесткий ответ, утершаяся, никак не отреагировавшая на него и продолжающая рассказывать одновременно о необходимости переговоров с Россией и желании украинского генералитета проехаться на танках по Арбату? Это клиническая картина шизофрении, и предсказуемым результатом будет "нерукопожатность" и токсичность украинской власти в мировом сообществе. Это фактически шаг вывода украинской власти за ухо из клуба мировой политики", - делает вывод политик. Долго не будем причитать по этому поводу, просто обозначим, что Медведчук сказал о том, что война украинской дипломатией уже проиграна. Нет, это не значит, что не выиграют США или, к примеру, Польша. Но Украина уже, понимаете, уже проиграла в дипломатической игре.

Что из этого следует? Из этого следует, что России просто невыгодна война в Украине, и Россия это понимает. Цитируем Медведчука: "Украинская государственная пропаганда с 2014 года построена на российско-украинской войне. Именно это является фактором игры Украины на международной арене и оправданием репрессий против оппозиции внутри страны. Но статья Дмитрия Медведева указывает на то, что Россия просто брезгует военным столкновением с нынешней украинской властью. Драться можно с равным, а Москва видит в команде Зеленского беспредельщиков". То есть Россия как не приходила на войну с 2014, так и не придет. Но это не значит, что она не будет действовать, еще как будет.

Далее опять цитируем: "Получается, войны, российского вторжения, которые так анонсировал Киев, не будет? Тут ситуация, к сожалению, еще хуже. Украинской власти дают понять, что Москва уверенно становится на позицию экономического удушения Украины, что по своим последствиям никак не лучше войны, а может, и хуже". То есть Россия идет по пути экономического удушения Украины не первый год. А что Украина? А ничего, лезет в долги Запада.

Вот нищая страна в долгах и беспросветной нищете, будет ли политический кризис? А как же, куда ему деваться! Опять Медведчук: "Если украинская власть глаза проглядела, пытаясь рассмотреть российское вторжение и поведать о нем миру, то экономическую блокаду она не то что просмотрела, а слепо и глупо выстроила сама. То есть украинская власть осознанно пошла на экономическое ухудшение в стране. Более того, попытки выйти из этой блокады окружение Зеленского рассматривает как предательство и измену Родине". То есть власть сама под бодрые марши ведет страну и народ на заклание, в лучшем случае в долговую яму, а всех, кто хочет вытащить страну из ямы, наказывает. Это не продолжится до бесконечности, Медведчук явно что-то знает.

Постойте, а мы? Мы ведь тоже знаем, что дурить народу голову бесконечно не получится, нельзя бесконечно называть черное белым, войну миром, а нищету процветанием. Нельзя бесконечно ограбление страны выдавать за европейский выбор, а установление диктатуры победой демократии. Нельзя строить государство на лжи, ненависти и глупости. И не потому, что кто-то запрещает, а материал ненадежный, развалится все.

Денис Жарких

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