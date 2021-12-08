Детали Издание "Телеграф" признало Медведчука главной силой, способной противостоять действующей власти!

2021-12-08 17:24

Оригинал в Телеграме Владислава Мулыка в Facebook

Издание "Телеграф" составило рейтинг влиятельности украинских политиков на жизнь в стране. В первой десятке почти все места заняли представители власти. При этом главный оппонент "зеленых", лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался на высоком пятом месте. По сути, это свидетельство того, что Медведчук сегодня является главной силой, способной противостоять действующей власти и вокруг которой будут объединяться недовольные политикой Зеленского.

В качестве аргументов такого выбора журналисты приводят следующее. Виктор Медведчук с последних парламентских выборов сумел вернуть себе солидный политический вес, став лидером крупнейшей оппозиционной партии ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в парламенте. И хоть появление в Раде монобольшинства "слуг народа" поначалу отвело оппозиции, скорее, роль статиста, с ростом внутренних противоречий во власти политический вес противников Зеленского растет.

Несмотря на уголовное преследование и домашний арест, Медведчук активно участвует в политической жизни страны, используя публичность для донесения своей позиции, часто критичной по отношению к происходящему в Украине. У Медведчука есть особый козырь, которого точно нет больше ни у кого в нашей стране, — поддержка со стороны президента России Владимира Путина. В западной прессе неоднократно писали, что Кремль выдвигал Зеленскому условие освободить Медведчука и прекратить политическое преследование. Очевидно, кроме собственного кума, опереться Путину в Украине не на кого, потому поддержка Медведчука со стороны президента РФ растет.

В условиях приближения парламентских и президентских выборов этот бонус сильно повысит позиции Медведчука и его партии ОПЗЖ, ведь в пророссийском электоральном поле равных ему нет, что подчеркивает демонстративная поддержка даже представителей ОРДЛО. Застопорившийся процесс освобождения и обмена пленных, поставки и транзит российского газа в Украину, война на Донбассе — пожалуй, далеко не полный перечень вопросов, где Москва может делать ставку на Медведчука, предоставляя ему преимущество перед теми же Зеленским и Ермаком.

Более того, домашний арест лидера ОПЗЖ остается в фокусе внимания европейских и американских СМИ, а самого политика часто цитируют не только украинские, но и мировые агентства. При этом, даже будучи лишенным возможности выступать с трибуны Верховной Рады, нардеп проводит встречи с европейскими парламентариями, которые затем открыто говорят о давлении со стороны украинской власти с трибун Европарламента и других западных институций.

При этом другие критики Зеленского не могут похвастаться серьезными успехами. Ринат Ахметов не политик. Он всего лишь пытается защитить свой бизнес и, вероятно, уже вскоре примирится с Банковой. Петр Порошенко замкнул себя в ограниченном электоральном поле, ориентируясь на узкую прослойку ура-патриотов и националистов, и уже не способен победить Зеленского. Даже с учетом падения рейтингов нынешнего президента. Виталий Кличко оказался в конце второго десятка потому, что мэру Киева не хватает харизмы и остроты.

Исходя из всего вышесказанного, позиции Медведчука в будущем будут расти. И никакие домашние аресты этому не смогут помешать. Репрессии против лидера оппозиции лишь усиливают эту оппозицию.

Владислав Мулык

Источник: 112.ua