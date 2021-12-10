Детали ООН жестко раскритиковала закрытие властью трех телеканалов в Украине: Нарушены международные нормы, в указах нет никакой аргументации наложения санкций

2021-12-10 11:41

Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека в Украине выпустило доклад "Гражданское пространство и основные свободы в Украине в период с 1 ноября 2019 по 31 октября 2021 г.". В нем ООН жестко раскритиковала украинские власти за давление на свободу слова в Украине. В частности, за закрытие трех оппозиционных телеканалов и ряда интернет-СМИ. Публикуем выдержки из отчета, которые относятся к работе СМИ.

На свободу мнений и их выражения негативно повлияли санкции против ряда компаний и физических лиц, установленные Советом национальной безопасности и обороны Украины и введенные в действие Президентом Украины в 2021 году, фактически закрыли три телевизионных канала и заблокировали доступ к Интернет-изданиям, которые многие считают оппозиционными или пророссийскими медиа-источниками. Хотя защита национальной безопасности и общественного порядка является законной целью, которая может оправдать ограничения свободы выражения мнений, нормы международного права в области прав человека требуют, чтобы такие ограничения были необходимыми, пропорциональными и устанавливались независимым органом.

Вышеупомянутые решения о санкциях, однако, были приняты органом исполнительной власти во главе с Президентом, а текст указов не содержит никакой аргументации наложения санкций, в частности, в них не упомянуты конкретные соображения безопасности и не поясняется, как конкретные санкции решили бы эти проблемы и почему менее жесткие санкции не были бы эффективными.

Таким образом, эти решения не продемонстрировали соответствие международным нормам в отношении необходимости и пропорциональности ограничений свободы выражения мнений. Кроме того, УВКПЧ обеспокоено тем, что отсутствие четкого обоснования данных санкций может способствовать самоцензуре средств массовой информации во избежание освещения чувствительных тем, которое может быть расценено как касающееся вопросов национальной безопасности. Вышеупомянутые санкции привели также к стигматизации сотрудников средств массовой информации, которые ранее работали или продолжают работать в средствах массовой информации, попавших под санкции, что препятствует критической журналистике и вызывает раскол среди работников этой сферы. Один популярный видеоблогер открыто призвал украинские медиа не брать на работу лиц, работавших в медиа, попавших под санкции, а несколько групп, пропагандирующих насилие, организовали митинги, где призвали власти "закрыть" еще два телеканала, "Интер" и "Наш", которые многими считаются пророссийскими.

В течение отчетного периода УВКПЧ задокументировало 29 случаев нападения на журналистов, сотрудников средств массовой информации, блогеров и лиц, выражающих критические мнения в отношении властей, политики Правительства или официальной политической повестки дня. В 22 из этих инцидентов нападавшие прибегли к насилию, а в остальных случаях имели место угрозы (в том числе в Интернете), подстрекательство к насилию, клеветнические онлайн-кампании и умышленное повреждение имущества. Большинство из 15 нападений, задокументированных УВКПЧ в 2020 году, было нацелено на журналистов-расследователей и сотрудников средств массовой информации, освещающих политические темы, такие как утверждения о коррупции и введение ограничений в связи с COVID-19. В 2021 году 7 из 14 задокументированных нападений были направлены на лиц, выражающих свое мнение по политическим вопросам или критикующих официальные нарративы.

Одним из аспектов, вызывающих обеспокоенность, является необеспечение властями личной неприкосновенности журналистов, сотрудников средств массовой информации, блогеров, лидеров общественного мнения и лиц, выражающих свое мнение по чувствительным вопросам. В частности, органы власти на местах не принимали мер к немедленному пресечению насильственных действий и неэффективно расследовали угрозы и нападения.

Отсутствие надлежащей реакции на насилие, во время нападений или сразу после них, создает атмосферу безнаказанности, в которой могут происходить дальнейшие нападения на журналистов и сотрудников средств массовой информации, вследствие чего возрастают риски для тех, кто освещает чувствительные темы.

Безнаказанности и повышенным рискам для журналистской работы еще более способствовало отсутствие ответственности за нападения вследствие неэффективности расследований и затягивания судебных разбирательств. Примечательно, что до сих пор никого не привлекли к ответственности за три резонансных убийства журналистов, совершенные до отчетного периода. Хотя в 2017 году полиция установила двоих лиц, подозреваемых в убийстве Олеся Бузины, и передала дело в суд, судебный процесс, начавшийся 28 ноября 2017 года, еще не завершен. Аналогичным образом, в деле об убийстве в 2016 году Павла Шеремета досудебное расследование было завершено в мае 2020 года, а суд начался 28 сентября 2020 года, однако по состоянию на 31 октября 2021 года приговор еще не был вынесен. В деле об убийстве в 2019 году Вадима Комарова по состоянию на октябрь 2021 года следствие продолжалось, однако подозреваемые не установлены.

В 2020 и 2021 годах, а особенно во время подготовки к местным выборам, состоявшимся 25 октября 2020 года, УВКПЧ зафиксировало 12 случаев физических нападений и угроз в отношении членов, сотрудников и сторонников политических партий. УВКПЧ неоднократно отмечало рост числа нападений на политических деятелей в период избирательных кампаний, связанный, возможно, с заметным усилением активности политических деятелей, стремящихся заручиться поддержкой избирателей. Чаще всего объектом этих действий являются оппозиционные партии, избирательные программы которых нередко содержат тезисы, обычно не соответствующие нарративам официальных средств массовой информации и противоречащие антироссийским политическим взглядам или тезисам.

Даже несмотря на то, что по меньшей мере в пяти из вышеупомянутых нападений нападавшие открыто демонстрировали свою связь с группами, пропагандирующими насилие, расследование не установило ни одного подозреваемого. В одном показательном случае, имевшем место в июне 2020 года в Харькове, местный лидер политической партии "Партия Шария", который (по его словам) часто получал угрозы от групп, пропагандирующих насилие, возле своего дома подвергся жестокому нападению со стороны группы неустановленных лиц, которые избили его, предположительно металлическим прутом. В результате он с многочисленными травмами был доставлен в отделение интенсивной терапии. По словам пострадавшего, следствие до сих пор не установило личности нападавших, и ему не известно о каком-либо продвижении в этом деле или о каких-либо упреждающих действиях со стороны следователей. После нападения ему продолжили поступать угрозы физическим насилием от лиц, предположительно связанных с группами, пропагандирующими насилие, о чем он сообщил в полицию, которая не открыла производство. Отказ полиции начать расследование по факту угроз, отсутствие заметного прогресса в продолжающемся расследовании, в частности в установлении подозреваемых, и непривлечение виновных к ответственности способствует атмосфере безнаказанности и подвергает оппозиционных политических деятелей опасности дальнейших нападений, а также сужает возможности для выражения мнений и распространения идей и информации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты "Першого Незалежного" и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", а также изданий "Страна.uа" и "Шарий.net". В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина – ЕС сотрудники независимых украинских медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

На одной из локаций - Бориспольской трассе, по которой участники саммита ехали из аэропорта журналисты развернули плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Перший Незалежний"," 112 Украина", NewsOne, ZIK, незаконно закрыты властями. Зеленский уничтожает свободу слова в Украине". У журналистов были заклеены рты. Также в этот день журналисты незаконно закрытых украинских медиа провели акцию под стенами Мариинского дворца и на других локациях, которые посетят гости саммита.

Медийщики, освещающие саммит G20 в Риме, выразили обеспокоенность ситуацией с цензурой в Украине и поддержали незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний" и интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

1 ноября журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также изданий "Страна.ua" и "Шарий.net" провели встречу с представителем посольства Германии Лукасом Бёмом. В ходе встречи представители медиа проинформировали о давлении украинской власти на свободу слова в стране, а также предоставили международное юридическое заключение группы французских юристов по обращению Фонда защиты свободы слова о незаконности закрытия украинских телеканалов "Перший Незалежний", "112 Украина", ZIK и NewsOne.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.