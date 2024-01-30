Интенсивность боевых действий в Украине растет, мы не видим света в конце тоннеля, - Боррель

Агрессия РФ против Украины продолжается, несмотря на введенные санкции.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
По его словам, война России против Украины стала ярким напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов Организации Объединенных Наций.
"Это наш лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире... Вы знаете, что для защиты этих принципов Европейский Союз ввел существенные санкции против России, которые значительно ослабили ее военную мощь. Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", – подчеркнул Боррель.
Дипломат отметил, что для того, чтобы санкции против РФ были эффективными, необходимо полное сотрудничество партнеров.