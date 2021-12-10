Детали Если НАПК хочет наказать Медведчука за декларацию, то пусть наказывает Зеленского, Шмыгаля и других, кто тоже не указывает стоимость имущества, — журналист Бойко

2021-12-10 13:40

Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2021 ознаменовался окончательным и безвозвратным успехом в преодолении этого позорного явления, которое до 16 апреля 2015 разъедало Украину. Конечно, за последние шесть с половиной лет системная коррупция в Украине была уничтожена под корень. Но оставались отдельные негативные проявления, которым 9 декабря 2021 был дан решительный бой.

Во-первых, в этот день Соединенные Штаты ввели санкции против трех последних коррупционеров, обнаруженных в Украине. Ими оказались адвокат Андрей Портнов, регулярно клеймящий любимых профессиональных общественных активистов американского посольства, председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий, который не согласен с тем, что Зеленский может по своему усмотрению в любой момент издавать и отменять указы о назначении судей, а также – как ни странно – жена господина Тупицкого.

Но настоящим апофеозом антикоррупционного праздника стало сообщение, распространенное Национальным агентством по предотвращению коррупции, о том, что народный депутат Виктор Медведчук не указал в декларации стоимость земельного участка площадью более 6 гектаров с размещенным на нем домом площадью 2,9 тыс. кв. м. Кроме того, Медведчук не указал стоимость 4-х автомобилей, стоящих в домашнем гараже и согласно Справке №819/21 о результате проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, Медведчук не указал стоимость именно земельного участка в Киеве и 4 автомобилей, мотивировав свою неосведомленность тем, что у него не сохранились документы о приобретении права собственности. Впрочем, это не помешало НАПК сделать вывод о наличии в действиях Медведчука признаков преступления, направив в Офис генерального прокурора материалы для регистрации уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

Однако теперь главе НАПК Александру Новикову придется проявить принципиальность. Если Александр Федорович увидел преступное посягательство в декларации Медведчука, то, будучи честным человеком, обязательно направит в Офис генерального прокурора и материалы на других высокопоставленных должностных лиц, которые заполняют декларации аналогичным образом.

Более того, автор этих строк с целью помочь главе НАПК в его неусыпных антикоррупционных потугах составил целый список лиц, занимающих особо ответственное положение и которые, как и Медведчук, не указали в своих декларациях стоимость принадлежащего им имущества.

Начнем с заместителей председателя НАПК. Так, заместитель Новикова Пресняков И.Е. в ежегодной декларации за 2020 год (приведена 29.03.2021) в 6 разделе (порядковый №1) указал, что ему не известна стоимость собственного автомобиля марки Honda Jazz, который он приобрел 11.10.2014. А заместитель председателя НАПК Сухоставец Р.М. в ежегодной декларации за 2020 год (поданная 27.03.2021) в 3 разделе (порядковый № 3) указал, что ему не известна стоимость собственного земельного участка площадью 3400 м. кв., который он приобрел 07.06.2002 и расположен в с. Сиробабино Лебединского района Сумской области.

Верю, что узнав об этом Александр Федорович лично отведет Преснякова и Сухоставца в Печерский райсуд для рассмотрения совершенного ими коррупционного правонарушения. Но не только Медведчук, Пресняков и Сухоставец не указали в декларациях стоимость своего имущества. В ежегодной декларации за 2020 год (подана 31.03.2021) Зеленский В.А., работающий президентом в Офисе Андрея Борисовича Ермака, в 3 разделе (порядковый № 5) указал, что ему не известна стоимость квартиры в Киеве площадью 198, 6 м. кв., которую он приобрел 28.12.2009.

Глава СБУ Баканов И.Г. в ежегодной декларации за 2020 год (приведена 31.03.2021) в 3 разделе (порядковые №№ 6, 7, 8) указал, что ему не известна стоимость двух земельных участков площадью 1502 и 891 кв.м. и дома площадью 345,6 кв. м., которые находятся в с. Ходосовка Киево-Святошинского района Киевской области. Эти участки и дом он приобрел 26.12.2006 и 15.06.2020 соответственно. Особо хочу обратить внимание главы НАПК на то, что дом неизвестной стоимости Баканов приобрел, уже занимая должность главы СБУ.

Премьер-министр Украины Шмыгаль Д.А. в ежегодной декларации за 2020 год (приведена 29.03.2021) в 3 разделе (порядковый № 5) указал что графа «стоимость» почему-то «не применяется» к его земельному участку общей площадью 2200 кв. м., расположенной в с. Хоросница Мостиского района Львовской области и которую он приобрел 13.07.2009.

Секретарь СНБО Данилов О.М. подал 31.03.2021 г. ежегодную декларацию за 2020 год (исправленную), в разделе которой «Объекты недвижимости» определил стоимость своей квартиры (дата обретения права 06.04.2007) общей площадью 203,9 кв. м. в Киеве пометкой «Не известно».

Поэтому теперь у главы НАПК есть все возможности доказать, что его контора не зря потребляет в год более 800 млн грн из государственного бюджета и способна ловить не только мыши, но и коррупционеров. Ожидаем, что Александр Федорович в ближайшие дни передаст в Офис генерального прокурора не только материалы относительно Медведчука, но и Зеленского, Баканова, Шмыгаля, Данилова и, конечно же, Преснякова и Сухоставца.