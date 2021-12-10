2021-12-10 15:34

Азаров – давний друг экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко

И.о. главы Департамента налоговых расследований Евгений Азаров обрастает на новом месте проверенными людьми. Он пролоббировал назначение в Департамент управления рисками Марину Барахтяр, с которой до этого работал в ГУ Киевской области. Теперь они совместно выстраивают новый схематоз по обилечиванию (скрутки, списки и т.д.). Об этом стало известно источникам тг-канала «Женщина с косой».

«Чтобы контролировать ситуацию, Азаров метит на должность зама главы ГНС или, в крайнем случае, Директора департамента налоговых расследований. Так что если кто-то ждал, что схем в налоговой станет меньше, приготовьтесь: их количество вырастет в разы», - пишет канал.

Напомним, Азарова уволили в 2015 году по люстрационной процедуре, и запретили работать на государственной службе 10 лет. Однако в том же году, по незаконному решению Донецкого суда, он был восстановлен в своей должности, и сразу вернулся на руководящую должность – первого заместителя начальника Главного управления ГФС в Донецкой области. А уже в 2017 году Азаров перебрался в Киев, тоже на руководящие должности.

Азаров – давний друг экс-главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко, который объявлен в розыск и сейчас скрывается в РФ, также он входил в орбиту скандального Романа Насирова, обвиненного в хищениях. Против самого Азарова в 18-19 году тоже возбуждались дела по фактам злоупотребления служебным положением. Однако никакого хода эти дела так и не получили.

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