Детали Медведчук: Зеленский на пике доверия граждан мог решить вопрос установления мира на Донбассе. Но он этого не сделал

2021-12-10 16:06

Президент Украины Владимир Зеленский, которого на выборах поддержали 73% голосовавших, мог решить вопрос установления мира на Донбассе, однако он этого не сделал. Об этом в эфире телеканала "UrkLive" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Вы знаете, я вам хочу сказать, что я утверждаю, что окно возможностей, о котором я говорил два года назад, оно остаётся открытым. Кстати, очень важно, что оно было открыто все эти два года, это важный элемент, потому что у Зеленского были все возможности. Вы правы, что тогда, на пике своего авторитета, на пике доверия, которое было оказано Зеленскому, напоминаю, 73% голосовавших во втором туре, он мог сделать очень много существенного, эффективного, которое в совокупности привело бы к мирному регулированию и полному выполнению Минских соглашений, а значит снятие этой проблемы, которая существует уже восемь лет. Он этого не сделал, но окно возможностей открыто", - указал Виктор Медведчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время осуществляется новая попытка реализовать Минские соглашения.

"Тот толчок и те событие последних месяцев, которые привели к известным переговорам между Байденом и Путиным, между Байденом и Зеленским, говорят о том, что сегодня осуществляется новая попытка реализовать Минские соглашения. Очень показательным является позиция, которую заняли после переговоров Байдена и Путина министры иностранных дел Германии и Франции, которые заявили о своей приверженности Минским соглашениям, о готовности реализовывать политику Минских соглашений и встречаться в нормандском формате..," - заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.