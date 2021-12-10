Детали Власть начала новую волну репрессий против Медведчука

2021-12-10 18:45

КИКВИДЗЕ КИРИЛЛ

БЛОГЕР

Зеленского, его министров и депутатов за декларации не трогают.

Украинская власть цепляется за всевозможные, даже самые абсурдные, возможности, чтобы посадить народного депутата, председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. 9 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции выдало заявление о том, что Медведчук не указал в декларации стоимость земельного участка с размещенным на нем домом и четырех автомобилей. Согласно Справке №819/21 о результате проведения полной проверки декларации нардепа, Медведчук не указал стоимость именно земельного участка в Киеве и 4 автомобилей, мотивировав свою неосведомленность тем, что у него не сохранились документы о приобретении права собственности. Впрочем, это не помешало НАПК сделать вывод о наличии в действиях Медведчука признаков преступления, направив в Офис генерального прокурора материалы для регистрации уголовного производства по факту декларирования недостоверной информации.

Хотя даже закон о НАПК гласит, что указывать стоимость объекта недвижимости необязательно, если декларант ее не знает. Закон также не требует от субъекта декларирования производить оценку имущества с целью заполнения декларации. Достаточно указать в декларации «Неизвестно» и все.

Что же, если уж НАПК проявило столь несвойственную этому органу бдительность, то аналогичным образом это подконтрольное американским кураторам ведомство должно поступить с целым рядом чиновников и народных депутатов. Давайте проверим их декларации за 2020 год.

Начнем с самого Владимира Зеленского. Удивительно, но у президента в декларации не указана стоимость квартиры в Киеве почти на 200 квадратов. Страшно подумать, какая цена этой квартиры. А НАПК после скандала с офшорами даже проводило проверку декларации президента, но на этот факт не обратило никакого внимания.

У премьера Дениса Шмыгаля нет указанной стоимости двух земельных участков во Львовской области. И опять НАПК не обнаружило никаких проблем с декларацией.

Глава СБУ Иван Баканов решил не указывать стоимость трех земельных участков под Киевом, а также огромного дома на 345 квадратов, купленного под Киевом в 2020 году, уже на занимаемой высокой должности. И НАПК этот факт в декларации главного СБУшника не смутил.

У секретаря СНБО Алексея Данилова потерялась стоимость квартиры на 200 квадратов в Киеве, купленной, к слову, в 2007 году, когда цены на недвижимость в столице была сверхвысокими и в среднем составляли более 2,5 тыс. долларов за квадрат. То есть, речь идет о сумме, превышающей полмиллиона долларов, которую простой народный депутат от БЮТ потратил на новое жилье. НАПК этот факт не заинтересовал.

Давайте посмотрим, что там у министров в декларациях. Вице-премьер Ирина Верещук не указывает стоимость квартиры и двух земельных участков площадью более 2 га в Раве-Русской.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не посчитал нужным указать стоимость квартиры в Киеве.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не поведал НАПК, сколько ему стоили три земельных участка в Киевской области.

Министр обороны Алексей Резников вообще не заморачивался с декларацией и не указал стоимость двух земельных участков на 4,5 тыс. кв м в Броварском и Бориспольском районах, квартиры в Киеве двух автомобилей, квадроцикла и багги.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не указал в декларации стоимость двух квартир, вице-спикер Александр Корниенко – стоимость земельного участка в Бородянском районе и жилого дома там же, замглавы ВР Елена Кондратюк – дома на 673 квадрата и двух участков под Обуховом, а глава фракции «СН» в парламенте Давид Арахамия не указывает стоимость квартиры сына в Николаеве на 153 квадрата.

Больше интересных моментов находим в декларациях народных депутатов. Глава финансового комитет Рады Даниил Гетманцев не указал стоимость сразу 19 (!!!) позиций в декларации. А это 11 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 3 га, жилой дом на 270 кв. м под Киевом, четыре квартиры в Киеве и пригородах, а также три премиум авто – Тойота Авалон, Лэнд Крузер и Ленд Крузер Прадо. Вы слышали, чтобы Гетманцева НАПК хотело привлечь к уголовной ответственности?

Скандальный депутат от СН Александр Трухин, который чуть не убил в ДТП футбольного функционера, не задекларировал стоимость 100 (ста!!!) земельных участков.

Один из руководителей «слуг» Никита Потураев решил не светить стоимость участка в Днепре, квартиры в Киеве, жилого дома в Днепре, трех автомобилей.

Еще один «слуга народа» Артем Нагаевский не указывает в декларации стоимость квартиры в Киеве на 136 квадратов, а также Мерседеса, Ниссан Лиф, Шевроле Вольт, автобуса Богдан, грузовика Рено и прицепа.

Ирина Аллахвердиева не посчитала нужным отчитываться о стоимости квартиры в Николаеве и участка на 7,7 га в Николаевской области.

Николай Стефанчук проигнорировал стоимость двух участков в Хмельницкой области на 2,2 га.

Павел Фролов не указал цену участка под Киевом и двух квартир – в Киеве и Кривом Роге.

Ладно, со «слугами» все понятно. А что у других депутатов? Тарас Батенко из группы «За Майбутне» не указал стоимость трех квартир во Львове и участка под городом. Его коллега по группе Виктор Бондарь не знает стоимость своего дома на 611 кв. м в Ирпене и участка в Хмельницкой области. Сергей Тарута из «Батькивщины» не задекларировал стоимость двух квартир и трех участков на 1,5 га в Донецке. Артур Герасимов не указал стоимость квартиры на 256 кв. м в Киеве, еще одной квартиры в столице на 48,5 кв. м, а также гаража и БМВ Х5.

Не все данные есть и в декларации Петра Порошенко. Пятый президент, очевидно, не знает стоимость квартиры в Киеве, купленной в 1993 году, еще до появления гривны, а также участка в Бориспольском районе.

И это мы только прошлись по некоторым декларациям. Практически везде есть нюансы со стоимостью. Однако НАПК не заинтересовалась ни одной из вышеуказанных деклараций. А Медведчуку решили «пришить» уголовку даже там, где по закону все чисто. Аналогичным образом поступают многие чиновники и политики – от Зеленского до рядовых «слуг». И НАПК не обращает никакого внимания на это.

НАПК вообще бездействует, если речь заходит о представителях власти. Вот мать нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко за два года купила две квартиры в Киеве, дом, несколько земельных участков и авто на сумму около 14,5 млн грн. НАПК сообщило, что никаких нарушений нет. Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк подарила неизвестному 5 млн грн – нарушений нет. И таких примеров масса.

А значит – очередное дело против лидера оппозиции – политическое. Это продолжение репрессий против Медведчука и ОПЗЖ. Власть руками разных ведомств ведет войну с оппозицией на уничтожение. А американцы, которые контролируют НАПК, в этом Зеленскому помогают. Такая вот «демократия».