Детали Медведчук: Слова о том, что "мы соскочили с российской газовой иглы" - это наглая и циничная ложь

2021-12-13 12:53

Заявления о том, что Украина соскочила с российской газовой иглы, являются наглой и циничной ложью. Такое заявление в эфире телеканала "UkrLive" сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Ну, как Украина сможет пережить с этими ценами зиму - мы поживем увидим. По крайней мере, я точно могу сказать, что ответственность за вот эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, что все это хорошо не только понимают, но и осознают", - заявил Виктор Медведчук.

Вместе с тем он предложил вспомнить главную проблему последних годов в Украине, а именно поставки энергоресурсов, в частности, газа.

"Да, это проблема вечная для Украины, но это проблема не совсем для Украины, это проблема, которую создает власть, власть в результате своей ограниченности, отсутствия профессионализма и понимания. И все это происходит не потому, что они, скажем так, в глубине души не осознают пагубность всего. Все это происходит политически мотивировано. Россия, "мы соскочили с российской газовой иглы", помните это высказывание крылатое Петра Алексеевича (Порошенко, - ред.)? Он же об этом говорил? Но это же наглая, циничная ложь. Сегодня эта политика продолжается уже при Зеленском. Почему это ложь? Да потому что мы напрямую, я утверждаю, мы напрямую получаем газ из России в Украине. Только не по 128 долларов, как вы сказали, этот газ напрямую получает Беларусь, не по 230-250 долларов в Германии, в Италии и в многих других странах, где есть долгосрочные контракты с Газпромом, а мы напрямую получаем газ в Украине, но платим мы его по преступным схемам, которые называются Дюссельдорф+, в Европе. Почему? Да потому что газ мы получаем здесь, который идет по нашей трубе через Украину, мы его берем, мы им пользуемся, а по документам оформляем по бирже "Дюссельдорф", где закладываем там приблизительно 48 и более долларов за тысячу кубов. Закладываем для того, чтобы оплатить вот этим дядям-посредникам, которые оформляют этот газ. Закладываем вот эти дополнительные средства, которые ложатся на плечи тех, кто платит коммунальные тарифы и стоимость газа, то есть, каждый гражданин Украины, который пользуется газом, для того, чтобы оправдать крылатое победоносное выражение Порошенко о том, что мы соскочили с российской газовой иглы. За счет чего? За счет того, что посредники от Порошенко могли зарабатывать деньги", - пояснил оппозиционный политик.

При этом он подчеркнул, что то же самое происходит и при власти Зеленского: "Хотя была уверенность в том, что эта ситуация радикально изменится, потому что эта схема всегда была преступной. Но ведь все это продолжается. Газ идет, на границе между Украиной и Словакией, в так называемом коллайдере газовом, условно созданном, Вельке-Капушанах, где он крутится по кругу для счетчиков о том, что он выходит с Украины и входит в Европу для того, чтобы оправдать и подписать акты выполненных работ по поставке газа с европейскими структурами, где мы этот газ покупаем. Так это же не просто преступно, это примитивно", - подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук с 2003 года отстаивает идею создания газового консорциума, а украинские власти только сейчас осознали ее важность.