Детали Медведчук: Должны быть прямые переговоры между Украиной и Россией, а также с представителями Донецка и Луганска. Без них нельзя принести мир в Украину

2021-12-13 13:00

Между президентами Украины и России, а также представителями Донецка и Луганска должны быть прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, без них нельзя принести мир в Украину. Такое мнение в эфире телеканала UkrLive высказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Я сторонник того, что должны быть прямые переговоры между президентами наших стран – Украины и России. Я сторонник того, что должны быть переговоры на высшем уровне с представителями Донецка и Луганска. Да, они должны быть, без этого нельзя принести мир в Украину", – отметил он.

При этом Виктор Медведчук подчеркнул, что сторонам конфликта нужно договариваться, потому что дипломатический путь мирного урегулирования – это единственный возможный путь, который может привести к миру.

"И это, кстати, не только мое утверждение. Это то, что подтвердили в последнее время и представители Европы, и представители Вашингтона, и это понимают, я уверен, и осознают представители в Украине, только мало об этом говорят и нагнетают вот эту ситуацию, политику, которая продолжается – политику пещерной русофобии и политику накала страстей по отношению к России, в том время, как надо искать мирный путь, путь дипломатических договоренностей, путь, который может привести к миру", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.