2021-12-13 13:15

2021 год для граждан Украины стал провальным в плане того, что люди продолжают жить в стране, которая является самой бедной в Европе, и по объёму валового внутреннего продукта на человека, и по уровню средней зарплаты, и по уровню благосостояния, и по уровню покупательной способности. Такое мнение в эфире телеканала UkrLive высказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Для людей этот год был провальным в плане того, что люди продолжают жить в стране, которая является самой бедной в Европе, и по объёму валового внутреннего продукта на человека, по уровню средней зарплаты, и по уровню благосостояния, и по уровню покупательной способности. Вот четыре главных показателя, которые согласна международным рейтингом и данных Госкомстата Украины свидетельствует о том, что мы самая бедная страна в Европе, вот каким был этот год для наших людей", - сказал Медведчук.

По его глубокому убеждению, ситуация в стране не изменилась, а реальное положение дел можно охарактеризовать как глубочайший экономический, социальный и политический кризис.

"Вот что надо менять в стране, вот что надо начинать с нуля в следующем году и для власти, и для людей", - отметил политик.

Кроме этого, как считает Медведчук, власти в уходящем году не удалось изменить ситуацию к лучшему.

"По итогам того, что делала власть в течение этого года можно говорить, что она стала на путь внесудебной расправы с неугодными, борьбой с оппозицией, политическими репрессиями, и пиар акциями, которыми она пыталась поднят свой авторитет и сохранить дивиденды для сохранения своих рейтингов", - отметил нардеп.

Ранее, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что в государственном бюджете на 2022 год 43,5% расходов покрываются за счет внешних заимствований. А благодаря политике, которую проводил сначала Петр Порошенко, а за ним и Владимир Зеленский, Украина превратилась в потребителя европейских товаров, уничтожив тем самым собственное производство.

Как известно, президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.