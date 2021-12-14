Мир фото В Черное море вошел французский фрегат нового поколения, вооруженный управляемыми ракетами

2021-12-14 15:15

В Черное море вошел новейший французский фрегат Овернь, вооруженный управляемыми ракетами. Это уже 31-й корабль нечерноморских стран НАТО, которые зашли в акваторию моря с начала года.

Как ни странно, для российского флота это стало большой новостью и неожиданностью. ЧФ был немедленно поднят по тревоге и приступил к наблюдению за действиями фрегата ВМС Франции.

К слову, ударная мощь французского корабля сравнима с фактическими способностями всего Черноморского флота РФ.

Ракетный фрегат FS Auvergne (D 654) - один из новейших кораблей французского флота. Был спущен на воду в 2015 году, а введен в эксплуатацию в 2018 году. Порт приписки - Тулон. Он имеет водоизмещение 6000 тонн, длину 142 метра и ширину почти 20 метров, осадку 4,9 метра. Развивает скорость в 27 узлов и может пройти 6000 морских миль. Экипаж корабля - 145 моряков.

 Овернь имеет на вооружение одну 76-мм скорострельную пушку, три 20-мм пулемета с автоматическим управлением. На борту есть 16 шахт универсальных пусковых установок ракет ПВО Aster 15 и 30, а также крылатых ракет Storm Shadow. Также корабль несет 8 противокорабельных ракет "Экзоскет" и два торпедных аппарата. Фрегат оборудован вертолетным ангаром, в котором находится разведывательный NHIndustries NH90.

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