Детали Медведчук среди самых влиятельных политиков: Пока Зеленский теряет политические позиции в Украине, лидер ОПЗЖ их наращивает

2021-12-14 13:20

Оригинал на сайте "Корреспондент"

Доминируют политики и бизнесмены, а деятели искусства и религиозные лидеры ютятся в конце топ-100, демонстрируя, какое место занимают в жизни украинского общества культура и духовность.

Конец года – время подводить итоги. Газета "Вести" опубликовала рейтинг топ-100 самых влиятельных людей и явлений Украины за 2021 год. В рейтинге доминируют представители политики и бизнеса. Пятерка самых влиятельных – это президент, глава Офиса президента, два предпринимателя из списка самых богатых и главный политический противник Зеленского. В то же время деятели искусства и религиозные лидеры, напротив, ютятся в конце топ-100, демонстрируя, какое место на самом деле занимают в жизни украинского общества культура и духовность.

Для начала несколько слов о тех, кто оказался за пределами призовой топ-10. 20-ю позицию занял бизнесмен из Чехии Томаш Фиала. Фиала, который является коммерческим агентом "серийного филантропа" Джорджа Сороса, неплохо раскрутился после Майдана и войны на Донбассе. Фиала увеличил свое состояние и приобрел новые активы. В частности, недавно гражданин Чехии купил "Украинскую правду" у Алены Притулы. Судя по тому, что в СМИ звучала цифра в 20 миллионов долларов, деньги у Фиалы есть.

На 13-й позиции экс-президент Петр Порошенко. Несмотря на проигрыш на президентских выборах-2019, Порошенко смог провести в Верховную Раду собственную фракцию "Европейская солидарность", которая сейчас насчитывает 27 депутатов. Также у Порошенко есть свой медиаресурс – это потерявший популярность "Пятый канал" и новый телеканал "Прямой". Неплохо идут и дела в бизнесе – практически во всех рейтингах Порошенко входит в топ-10 самых богатых людей Украины.

Экс-глава МВД Арсен Аваков получил 12-ю позицию. Аваков в ноябре вернулся в медиапространство, выступив на телеканале "Украина 24" Рината Ахметова и подвергнув резкой критике политику Владимира Зеленского. А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов немного не дотянул до топ-10, закрепившись на 11-й позиции.

Открывает первую десятку вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Видимо, авторы рейтинга таким образом оценили заслуги Федорова в создании "государства в смартфоне", хотя со стороны авторитетных участников IT-сферы и звучит жесткая критика приложения "Дия". Занявший 9-ю позицию заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко курирует "Большую стройку" и региональную политику, включая кадровый состав для руководства областных государственных администраций (ОГА).

А вот 8-я позиция для экс-спикера Дмитрия Разумкова выглядит, скорее, как аванс. Потому что сегодня Разумков – это простой народный депутат, хотя и считающийся перспективным лидером. Вместе с тем удастся ли ему проявить себя в качестве самостоятельного политика и провести в следующую Верховную Раду свою партию "Разумная политика" - это еще большой вопрос.

На 7-й позиции – премьер-министр Денис Шмыгаль. Шмыгалю удалось без потерь пережить осенние перестановки в Кабмине, когда "ушли" в отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, министра экономики Алексея Любченко и министра обороны Андрея Тарана. Вместе с тем сам Шмыгаль активно формирует собственный имидж "технического премьера", который демонстрирует конструктив по всем вопросам, при этом собственных политических амбиций не имеет.

Авторы рейтинга от газеты "Вести" поместили на 6-ю позицию такое явление, как санкции. Не зря же рейтинг "Вестей" называется "топ-100 самых влиятельных людей и событий". Начиная с февраля президент Владимир Зеленский начал активно использовать санкции, хотя украинский закон "О санкциях" не дает права применять этот репрессивный инструмент против граждан и юридических лиц Украины. Под удар попали и оппозиционные политики вместе с их родственниками, и бизнесмены, которых назвали "контрабандистами", и компании-недропользователи, и СМИ. Соответственно, в рейтинге самых влиятельных серьезно улучшил свои позиции секретарь СНБО Алексей Данилов, ведь именно Совет как консультативно-совещательный орган готовит предложения по санкциям, которые затем президент утверждает своими указами.

Открывает топ-5 самых влиятельных народный депутат и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. И на то есть ряд серьезных аргументов. Хотя на выборах Владимир Зеленский говорил "Я – ваш приговор" Петру Порошенко, но в итоге власть не задействовала против Порошенко и 1/10 репрессий, которые применила против Виктора Медведчука.

Несмотря на санкции и домашний арест, Медведчук сохранил свое влияние в украинской политике. Власти не удалось добиться, чтобы оппозиционный политик уехал из Украины, а судебные заседания превратились в "избиение младенцев" для прокурорских, показав, что никаких серьезных доказательств против него нет. Медведчук по-прежнему контролирует вторую по величине депутатскую фракцию в Верховной Раде. В то время как фракция Зеленского "Слуги народа" переживает внутренний кризис и потеряла большинство в Верховной Раде, из фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" не вышел ни один народный депутат. А история, когда российский президент Владимир Путин прямо дал понять, что, пока его друг под арестом, никаких переговоров с Зеленским не будет, показала, что в диалоге Украина – Россия голос Медведчука по-прежнему остается решающим.

В итоге получился расклад, когда ослабели политические позиции президента и власти в целом, в то время как статус главного противника Зеленского в целом остался непоколебимым.

Самый состоятельный украинский предприниматель Ринат Ахметов занял 4-ю позицию. За год Ахметов практически вдвое увеличил свое состояние и стоимость своих активов – если в 2020-м было $6 миллиардов 600 миллионов, то в 2021 году – уже $11 миллиардов 544 миллиона. Наглядные успехи в бизнесе, запуск нового телеканала "Украина 24", а также бывший топ-менеджер олигарха Денис Шмыгаль в кресле премьера – вот составляющие влияния самого богатого украинского олигарха.

На 3-й позиции – олигарх Игорь Коломойский. Несмотря на санкции со стороны США и продолжающийся канцлерский суд в штате Делавэр, Коломойский активно сотрудничает с Офисом президента Владимира Зеленского. Принадлежащий олигарху телеканал "1+1" активно прославляет политику Владимира Зеленского и пиарит его проекты вроде "Большой стройки". Кроме того, Коломойский активно расставляет своих людей на высокие должности в государственных компаниях и государственных органах – это и новый главный исполнительный директор "Нафтогаза" Маврикий Калугин, и заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, и другие.

Дружба с властью помогла Коломойскому за год увеличить свое состояние на 19% - до $1 миллиарда 400 миллионов. Наглядная картинка, чего стоит политика "деолигархизации".

"Вести" поместили президента Владимира Зеленского только на 2-е место в рейтинге самых влиятельных людей и явлений Украины. "Вести" отмечают, что за минувший год Зеленский укрепил свое влияние, что проявилось в первую очередь в централизации власти, потому что ОП добился увольнения нелояльных министров и других чиновников. Вместе с тем всего лишь второе место для действующего президента – это очень прозрачный намек на то, что Зеленский чересчур уж зависим от своего окружения.

Наконец, 1-ю позицию "Вести" присудили главе Офиса президента Андрею Ермаку. Вместе с тем надо признать, что это достаточно двойственный результат. С одной стороны, за год Ермак укрепил свое влияние, добившись увольнения ряда министров и назначения лояльных себе людей. С другой стороны, сегодня в Верховной Раде больше нет так называемого монобольшинства - чтобы принять нужный закон, Офису президента приходится "мотивировать" депутатские группы "Доверие" и "За будущее", которые контролируются олигархами Андреем Веревским и Игорем Коломойским - Геннадием Боголюбовым. Наконец, самое опасное, что за минувший год ОП начал "войну всех против всех". А опасность "войны всех против всех" заключается в том, что в ней априори нельзя выиграть, потому что в конечном итоге даже заклятые противники объединяются против политического "агрессора", начавшего воевать против всех.

Александр Фомин

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