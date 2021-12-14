Детали Медведчук признан одним из самых влиятельных украинских политиков: Лидер ОПЗЖ отразил все атаки власти и остается главным переговорщиком между Украиной и Россией

2021-12-14 13:42

Оригинал на сайте "Корреспондент"

Кто на самом деле управляет Украиной – чьи инициативы и решения влияют на жизнь миллионов людей, а слова, как выразился один российский премьер, "высечены в граните"

Газета "Вести" опубликовала рейтинг под названием "Топ-100 самых влиятельных людей и явлений"-2021. Понятное дело, что к подобным рейтингам всегда гарантировано большое внимание, потому что они помогают понять, кто сегодня составляет "боевую сотню", которая принимает государственные решения, реализует бизнес- и политические проекты. В общем, кто на самом деле управляет Украиной – чьи инициативы и решения влияют на жизнь миллионов людей, а слова, как выразился один российский премьер, "высечены в граните".

При этом характерная черта всех украинских рейтингов самых влиятельных людей Украины – это доминирование политиков и бизнесменов, в то время как деятели культуры и духовные лидеры обычно присутствуют в конце списка.

По сравнению с 2020 годом рейтинг покинули экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и народный депутат Александр Дубинский (избран по мажоритарке от "Слуги народа", после исключения из фракции – внефракционный). Также очень странно выглядит картина, когда в списке присутствуют Евгений Комаровский и Дмитрий Гордон, но при этом нет Савика Шустера.

Кроме того, присутствуют в рейтинге, но остались за пределами топ-10 такие влиятельные фигуры, как олигарх Томаш Фиала, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и экс-президент Петр Порошенко.

Если говорить о первой десятке, то самые интересные позиции – это такое явление, как санкции, самый влиятельный оппозиционный политик в топ-5 и второе место для президента Владимира Зеленского.

Министр цифровой трансформации - вице-премьер-министр Михаил Федоров присутствует на 10-м месте. И хотя авторы рейтинга связывают влиятельность Федорова с тем, что именно он отвечает за проект "государство в смартфоне", скорее, его высокая позиция связана с тем, что он входит в близкое окружение президента Владимира Зеленского.

Еще один чиновник на 9-м месте - это замглавы ОП Кирилл Тимошенко, который отвечает за такие проекты, как "Большое строительство", а также региональную политику и курирует губернаторов.

"Вести" отвели 8-е место народному депутату Дмитрию Разумкову, которого в октябре по заказу ОП уволили с должности главы Верховной Рады. Да, Разумков сегодня считается перспективным политиком. Но можно ли считать его одним из 10-20 самых влиятельных? Это вопрос, потому что своей партии у него пока нет, а проект "Разумная политика" официально не имеет к нему никакого отношения. Как нет и своей фракции, есть только внефракционное объединение "Разумная политика" из двух десятков депутатов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль с комсомольским рвением поддерживает любые инициативы Зеленского и стремглав бежит исполнять инструкции Офиса президента. И хотя Шмыгаль исполняет роль "технической" фигуры, он не забывает заниматься и собственным политическим имиджем. И вот так, ни шатко, ни валко, а скоро будет два года, как топ-менеджер Ахметова находится в кресле главы Кабинета Министров Украины.

На 6-м месте в рейтинге от "Вестей" расположились санкции. В смысле, санкции как явление политической и коммерческой жизни. Действительно, начиная с февраля окружение президента активно использует санкции против политических оппонентов Владимира Зеленского для сведения счетов в политике и бизнес-сфере, а также как инструмент для передела бизнеса. Но надо учитывать, что по законам Украины санкции не разрешается применять против украинских граждан и юрлиц. Суды уже начали отменять санкции против граждан и компаний из Украины. Поэтому санкции "быстрого приготовления" могут вернуться бумерангом и принести немало проблем Зеленскому и всей властной команде.

5-е место в списке самых влиятельных главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука поясняется тем, что, несмотря на мощную атаку, он сохранил свое влияние – и в украинской политике, и в качестве главного переговорщика между Украиной и Россией. У Медведчука по-прежнему вторая по величине фракция в Верховной Раде, не потерявшая ни единого "штыка". Что особенно ценно на фоне развала "Слуги народа", которая утратила большинство в парламенте, в связи с чем Офис президента вынужден договариваться с олигархическими группами "Доверие" и "За будущее". Еще один показатель – это постоянное присутствие Медведчука в топ-10 самых популярных политиков в украинских СМИ. Вплоть до того, что в мае именно Медведчук и Зеленский были политиками, которые доминировали в медиапространстве. Наконец, как показало время, никакое давление не смогло поколебать статус главы политсовета ОПЗЖ как ключевого переговорщика на уровне Путина и высшего руководства РФ.

Предприниматель Ринат Ахметов, увеличивший за год свое состояние с 6,6 до 11,544 миллиарда долларов, занял 4-е место в рейтинге. При этом слабое место Ахметова – это отсутствие собственной фракции в Верховной Раде. Хотя украинское правительство возглавляет его бывший топ-менеджер Денис Шмыгаль.

Скорее всего, авторы рейтинга присудили 3-е место олигарху Игорю Коломойскому, купившись на его собственные рассказы, какой он "мегасуперкрутой решала" при президенте Зеленском. Вместе с тем влияние Коломойского несколько преувеличено. Так, над олигархом висит дамоклов меч в виде санкций США, а также судебного процесса в канцлерском суде штата Делавэр. Кроме того, во время предпоследнего перетряхивания Кабмина из правительства удалили Дмитрия Дубилета, Андрея Загороднюка и других людей, близких к скандальному олигарху. А вот небольшой гешефт скандальному олигарху, да, пока позволяют делать.

2-е место для президента Владимира Зеленского – это о-о-очень прозрачный намек на то, что наш глава государства уж слишком зависим от своего окружения.

А призовое 1-е место авторы рейтинга отдали главе ОП Андрею Ермаку. Однако рост влияния Ермака – это палка о двух концах. С одной стороны, Ермаку удалось получить свою квоту в составе Кабинета Министров и распространить свое влияние на Верховную Раду, уволив Дмитрия Разумкова и назначив послушного Руслана Стефанчука. С другой стороны, политика "собирания полномочий" привела к развалу "монобольшинства" и созданию конкурента в лице Разумкова, который отбирает голоса именно у Зеленского и "слуг народа". Поэтому, как сказал классик, "все не так однозначно…"

Наконец, хочется спросить у авторов рейтинга: а где временная поверенная США Кристина Квин. По справедливости, 1-е место надо присудить именно ей.

Юлия Паливода

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