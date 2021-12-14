Детали Несмотря на весь "санкционный пакет", Офису президента не удалось пошатнуть позиции Виктора Медведчука в политике

2021-12-14 13:49

Всей маршруткой ждали звонка Байдена Зеленскому. Никто же не понимал, о чем наш верный партнер договорился с агрессором. Необходимы были пояснения и личные заверения в глубокой дружбе по самые союзные гланды. А тем временем возле Керченского пролива развивались странные и загадочные события, которые могли оказать влияние на весь ход будущей ядерной войны с последующей ядерной зимой.

Флагман украинской морской армады, судно с нарративным названием "Донбасс", самоотвязалось от пристани и малым ходом, не дожидаясь звонка Джо, направилось в сторону фейкового Крымского моста. Агрессор запаниковал. Игрушечные корабли их хваленой ФСБ беспорядочно засуетились по акватории, подавая бессмысленные сигналы грозной плавучей махине. Пытались, значит, связаться по рации. Наивные! Рация там не работала с тех пор, как мичман Тарасюк на спор проглотил телеграфный ключ. Тогда на флагмане, временно переделанном под ночлежку, собралась веселая компания ветеранов войны с Россией. Это уже потом случился пожар, на ремонт которого Кабмин выделили 16 млн грн. Никто не знает, куда они в конечном счете уплыли, только обратно в бюджет точно не попали. Но вернемся к героическому прорыву флагмана флота "Донбасс". Сразу возникает вопрос: почему его не переименовали в связи с директивой СНБО? Ведь даже малые дети знают, что так называемый "Донбасс" — это идеологический маркер, выдуманный агрессором в рамках гибридной войны с целью оболванивания населения. Стопроцентный кремлевский нарратив. Наш секретарь Данилов так и заявил. А он врать не будет. У него профильное зоологическое образование и мама живет в Луганске. Выполняет секретные задания Совбеза. Так что информирован Данилов получше многих.

Когда паника в Москве достигла пика (Путина отвезли в бункер), украинский корабль, то есть судно, достойно застопорил ход, немного подрейфовал против течения и пошел обратно. И аккурат в тот момент, когда нос "Донбасса" смотрел строго х...р знает куда, наш главнокомандующий закончил разговор с Джо Байденом. Через несколько секунд в Твиттере Зеленского проявился полный отчет о ходе переговоров со стратегическим партнером. Маршрутка выдохнула. Какая-то бабушка на заднем сидении перекрестилась и расплакалась от избытка патриотических чувств. Что это было?!

Тут вариантов всего два: либо миссия "Донбасса" блестяще завершилась и причастные получат звания героев Украины секретным указом президента, либо провалилась. В последнем случае нас ждет "Донбасс-гейт" и очередная попытка государственного переворота в исполнении прокремлевской колонны во главе с Ахметовым. Подробности можно будет узнать из пятничного выпуска телепередачи "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Рината Леонидовича. Там каждую неделю рассказывают о провале блестящих спецопераций Главного управления разведки Министерства обороны, не имеющих аналогов в истории человечества. То как "крот из офиса Зеленского" слил детали операции по „вагнеровцам‟". Или как пошла по органу Юлии Владимировны спецоперация по вывозу стрелка-наводчика Цемаха, сбившего "Боинг". Могут и про "Донбасс" рассказать в том же ключе: типа флагман нашей армады должен был героически затонуть в самом узком месте Керченского пролива, чтобы агрессор в бессильной ярости освободил наше Азовское море и распилил "Северный поток - 2" на металлолом. Но в последний момент капитану на мобильник позвонил некий человек и голосом Байдена скомандовал отбой.

С другой стороны, стратегический бросок бывшей плавучей мастерской должен был продемонстрировать нашему стратегическому партнеру решимость Офиса президента идти дорогой Петра Алексеевича до конца. Вариант с прорывом Керченского пролива прекрасно зарекомендовал себя во время президентства Порошенко, став поводом для введения военного положения в половине областей Украины. В последний момент у Госдепа сдали нервы и они попросили Зеленского остановить этот прекрасный, но самоубийственный план.

Есть еще один вариант: на ремонт нашего флагмана, который даже агрессор не стал экспроприировать, а тупо вернул обратно, было затрачено столько, что он уже должен был стать атомным авианосцем. И это, с...ка, минимум! Близится конец года, ревизия, отчетность, все дела. Лучший выход — концы в воду. Но агрессор не дал довести задуманное до конца. Либо же просто не удалось доплыть до будущего театра военных действий. Тут все непросто. Сами понимаете, высокая геополитика. Не каждый способен понять. Только Марьяна Безуглая и еще два-три Нобелевских лауреата в области клинической психиатрии.

Возможно, история с героическим прорывом "Донбасса" будет иметь продолжение. Войдет в учебники по блестящей работе спецслужб. Посмотрим.

Теперь после дружеского звонка Байдена Зеленскому ситуация стала стабильной, но непредсказуемой. Вашингтон продемонстрировал, что Украина является главным партнером США. Госдеп нас любит. И в качестве жеста доброй воли он наложил санкции на некоторых отвратительных украинских коррупционеров. Небольшая ремарка: в последнее время наш любимый партнер завязал с борьбой за права человека. Оно и понятно. После появления движения BLM нет никакого смысла сражаться за права тех же румын. Или эстонцев. Другая напасть поразила человечество: повальная, с...ка, коррупция. Вот с ней и решили сразиться в Госдепе. Очень правильно и красиво об этом рассказал наш секретарь СНБО Данилов на "Плюсах" Коломойского. Хотя Игорь Валерьевич во избежание недоразумений и вышел из состава "отцов-основателей" телеканала, однако его дух по-прежнему витает над студией. Данилов интересно подметил: различные диктаторские режимы, погрязшие в коррупционных схемах, теперь почувствуют на себе всю мощь американских спецслужб. Очень серьезные организации станут заниматься мерзавцами, которые тырят деньги у народа. ЦРУ к примеру. Поэтому и наложили санкции на главу Конституционного суда Украины Тупицкого, его жену и адвоката Андрея Портнова. "Бьют — значит любят".

Согласитесь, не каждая страна может похвастаться тем, что на председателя Конституционного суда — высшего органа надзора за соблюдением Основного закона — накладывают санкции США. Или на юриста, который называл антикоррупционеров-"соросят" бродячей бандой вымогателей. Нам выпало именно такое счастье. Есть все основания для гордости за успехи Украины в деле неуклонного отстаивания принципов тотальной борьбы с коррупцией во всем мире. Кстати, о мире.

Издание "Вести" опубликовало рейтинг самых влиятельных политиков Украины. На первое место, естественно, поставили Андрея Ермака. Все же знают, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака. Он на втором месте. Третью позицию занимает Игорь Валерьевич, который реально очень влиятелен: пустил на дно американскую сталелитейную промышленность и в качестве награды одним из первых получил санкции Госдепа США. Плюс ряд интересных и очень перспективных уголовных дел. На четвертом месте находится богатейший "инвестор" Украины, на которого даже Шабунин вместе со своей близкой (вероятно, по духу) послицей Кристиной Квин не решил накладывать санкции. Я бы переместил Рината Леонидовича на третье место. Все-таки человек задумал государственный переворот, а это дело нервное, требует понимания. На пятом месте оказался "репрессированный" лидер "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук. Вполне обоснованная позиция. Во-первых, на Медведчука Штаты наложили санкции еще в 2014 году, в те далекие времена, когда они боролись за "права человека" во всем мире. Как видим, не сработало. Медведчук не только не уехал из страны, но еще и усилил свое влияние. Во-вторых, лидер ОПЗЖ является полным "санкционным кавалером": на него наложили санкции не только США, но и "родной" СНБО. Плюс сразу два обвинения в "государственной измене".

Но несмотря на весь "санкционный пакет", Офису президента не удалось пошатнуть позиции Виктора Медведчука в политике. Все попытки "заменить" Медведчука в переговорном процессе с "непризнанными республиками" завершились фиаско. Была ли встреча в "нормандском формате" после Парижа? Нет. Продвинулся хоть на шаг переговорный процесс в "минском формате"? Нет. После созвона Зеленского с Байденом тупые ТГ-каналы, ориентированные на Ермака, пытаются продвигать тезис о "близком прорыве". Вполне понятно, откуда они "высосали" эту новость. Как и понятно, откуда внезапно появилось "желание" Зеленского начать прямые переговоры с Владимиром Путиным. Однако ничего не получится, поскольку статус главного переговорщика, несмотря на репрессии, остается у Виктора Медведчука. Без него не будет ни обменов, ни прямых переговоров Зеленского с Кремлем. И "нормандский формат" тоже не предвидится. Президент Украины может по отдельности переговариваться с Парижем и Берлином, однако это явно не то. Еще один интересный факт: в октябре лидеры "ЛДНР" потребовали вернуть Виктора Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы. И в качестве подтверждения своих слов пообещали передать ему без всяких условий трех удерживаемых на территории ОРДЛО лиц. Офис президента пытается найти выход из "минского тупика". Но не найдет.

Александр Зубченко

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