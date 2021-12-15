Коронавирус Похож на простуду. Названы симптомы штамма "Омикрон"

2021-12-15 21:40

 

Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды. В частности, головная боль, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Профессор Тим Спектор призвал людей с симптомами простуды - и не только классическими симптомами COVID - пройти тест.

"Такие вещи, как температура, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство симптомов, которые мы наблюдаем", - заявил он.

При этом профессор добавил, что у большинства заболевших "Омикроном" не бывает классических симптомов - таких, как пропажа обоняния и вкуса.

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