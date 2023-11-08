Жизнь В Ровенской области зафиксирован новый подвид штамма коронавируса Omicron

2023-11-08 10:29

На территории Дубенского района Ровенской области зафиксирован новый подвид штамма Omicron - Арктур. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Отмечается, что этот субвариант COVID-штамма Omicron, впервые обнаруженный в январе 2023 года в Индии, характеризуется несколько повышенным уровнем заразности, который в 1,2 раза выше, чем близкий ему штамм Kraken.

Арктур вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов COVID-19, - высокую температуру, кашель, боль в горле, мышечную слабость. А также добавляет новый симптом - зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах.

Также председатель ОВА сообщил о летальном случае в результате заболевания коронавирусом в Костопольской общине, который произошел на прошлой неделе.

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Пенсионерам старше 70 лет полагаются доплаты: кто получит от 300 до 579 гривен 2023-11-07 20:04
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