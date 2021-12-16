Детали Кошельки Зеленского: Почему СБУ игнорирует незаконный бизнес украинских олигархов в Крыму

2021-12-16 15:42

Не так давно блогер Анатолий Шарий обнародовал информацию, что семья депутата от «Слуги народа», заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Руслана Горбенко ведёт торговую деятельность с неподконтрольной частью Луганщины, поставляя автомобильные шины для «МГБ ЛНР». Впрочем, данный случай – далеко не единственный, когда приближенные к Зе-команде политики и бизнесмены имеют активы на аннексированных территориях, наполняя своими налогами бюджет РФ.

Ряд украинских олигархов и крупных бизнесменов безнаказанно ведут бизнес в оккупированном Крыму. Многие страны мира наложили санкции и эмбарго на торговлю с Крымом. В 2015 году Кабмин запретил торговлю с Крымом до дня возвращения его под суверенитет Украины. Закон действует и сегодня. Тем не менее, украинская власть закрывает на это глаза, ведь речь идет о «своих» кошельках – бизнесменах, которые финансируют режим.

Крымский бизнес Василия Хмельницкого

Василий Хмельницкий – крупный бизнесмен, занимается строительством и IT, входит в топ-50 списка «Форбс» с состоянием 310 млн долларов. Совладелец киевского аэропорта «Жуляны» и депутат пяти созывов Верховной Рады.

Хмельницкий, помимо красивой вывески представителя IT-индустрии, имеет куда более прозаичные бизнесы. Он выступает совладельцем нескольких активов Иркутской нефтяной компании (ИНК) в России. Например, лицензиями на Аянский участок и Аянское газовое месторождение владеет «дочка» ИНК — компания ИНК-Нефтегазгеология, среди владельцев которой офшор TKB Pacific Worldwide Oil Limited. Из отчетности компании следует, что с 2015 года конечным бенефициаром офшора является Василий Хмельницкий.

Компании, связанные с Хмельницким, строили огромный жилой комплекс «Жигулина Роща» и ТРК Meganom в Симферополе. Речь о компаниях «Столичная коммерческая группа» и «Крымская девелоперская компания», которые зарегистрировались в российском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited. Журналисты по данным реестров смогли доказать, что Хмельницкий владел «Жигулиной Рощей» и ТРК Meganom как минимум до 2018 года, а согласно некоторым данным, владеет ими до сих пор.

«Российская газета» писала, что на строительство в Крыму шли деньги не только компании-застройщика, но и крымского бюджета. За госсчет оплатили коммуникации, строительство административных и социальных зданий ЖК «Жигулина Роща».

В октябре 2018 года назначенная Россией администрация Симферопольского района купила у «Столичной коммерческой группы» квартиру «для граждан из числа реабилитированных народов Крыма» за 2,4 млн рублей, около 37 тысяч долларов по тогдашнему курсу.

С 2017 года «Крымская девелоперская компания» (с офисом в Симферополе) заключила три государственных контракта с российскими структурами полуострова на 14 млн рублей. Самый крупный из них — на 13,7 млн рублей ($236 тысяч по курсу 2017 года) — с Российским национальным коммерческим банком, который с 2014 года находится под санкциями и ЕС, и США. «Крымская девелоперская компания» сдала банку в аренду нежилые помещения.

Поскольку ЕС запретил европейским компаниям инвестировать в недвижимость и развивать инфраструктуру в Крыму, офшорам Хмельницкого пришлось передать акции компаний-застройщиков подставным лицам из числа россиян.

«В мире нет лучшего места, чем Украина, и лучшего времени, чем сейчас, чтобы начинать собственный бизнес и зарабатывать деньги», — писал на своей фейсбук-странице украинский бизнесмен Василий Хмельницкий. Действительно, у Хмельницкого дела в Украине идут очень хорошо. В этом году он за бесценок получил территорию завода «Большевик» под застройку.

Впрочем, в Крыму бизнесмен тоже неплохо себя чувствует, ведь нашел общий язык с оккупационными властями полуострова.

Крымские патриоты Гереги

Не менее вопиющим является деятельность крупнейшего ритейлера «Эпицентр» Александра и Галины Герег. Они перерегистрировали свою компанию в Крыму по российскому законодательству. «Эпицентр» функционирует под вывеской «Новацентр» и таких гипермаркетов насчитывается 4. Расположены они в Симферополе и Севастополе, а общая прибыль насчитывает не менее 300 млн рублей в год.

Через офшорную компанию на Кипре Edlagor Enterprises Limited Гереги совместно с Олегом Воротным основали фирмы «Русстрой К» и «Руслайн Ко» в мае 2014 г. Воротный – российский-партнер Герег. По состоянию на текущий год является учредителем «Руслайн Ко», которая делит офис с владеющим «Новацентром» «Русстрой К». Находится он не где-нибудь, а в городе Пушкино под Москвой.

Фирма Герег «Руслайн Ко» является одной из крупнейших плательщиков налога на собственность в бюджет аннексированного Севастополя.

В этом году, после слива документов Pandora Papers, стало известно, что Гереги являются владельцами пяти кипрских компаний - через сеть офшоров, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла избегать декларирования. Оба фонда не указаны в декларации нардепа, как и две из пяти кипрских компаний – Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя как раз и владеет крупнейшей сетью "Новацентр К".

«Новацентр» позиционирует себя как патриот России. В магазине продают сувениры с характерной символикой и поздравляют крымчан с российскими государственными праздниками, например с днем защитника отечества.

Кстати, в самом «Эпицентре» внутри Украины беспрепятственно продаются такие любопытные товары как «вобла астраханская» и «икряная камбала дальневосточная», что означает их постоянный импорт из РФ.

После обнародования этой информации НАПК заявила, что проверит Герег на предмет незаконного бизнеса в Крыму, но результатов проверки нет до сих пор.

При этом Гереги пользуются благосклонностью действующей украинской власти. «Эпицентр» получал эксклюзивные права на работу во время карантина, Зеленский лично пиарился на поставках средств защиты весной 2020 года, а продавали их затем в «Эпицентре». Сам депутат Алесандр Герега входит в депутатскую группу «За Майбутне», которая является партнером монобольшинства и регулярно дает голоса за важные для Банковой законопроекты.

Наказывают в Украине только оппонентов Зеленского

Президент Владимир Зеленский еще в феврале текущего года пообещал наказывать тех, кто осуществляет бизнес на неподконтрольных территориях, в том числе через механизм санкций, поскольку такие действия рассматриваются угрозой национальной безопасности.

Впрочем, власть не спешит расследовать деятельность украинских бизнесменов в ОРДЛО и Крыму. Депутат от «Слуги народа» поставляет шины боевикам, депутат группы олигарха Коломойского владеет сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму, а крупный киевский застройщик со связями на Банковой продает оккупационным властям Крыма квартиры – и это не интересует ни СБУ, ни СНБО. Все объясняется серьезной близостью к власти, которая позволяет нарушать законы сколько угодно и без последствий.

Это очевидные двойные стандарты – политикам, бизнесменам оппозиционной направленности «шьют» уголовные дела, в ручном режиме управляя правоохранительными органами, а «своим» дают «зеленый свет» на финансирование терроризма.

Так, лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку вменяют государственную измену только на основании непонятных записей, где только лишь обсуждается вопрос поставок угля из неподконтрольных территорий. Хотя в тот момент предприятия, с которых шла поставка, были под украинской юрисдикцией, платили налоги в Киев. То, что Медведчук являлся конечным бенефициаром сделок по углю, абсолютно не доказано, но достаточно, чтобы держать его под домашним арестом.

Зато правоохранительные органы даже не удосужились проверить доказательства причастности ряда бизнесменов к самому настоящему бизнесу на оккупированных территориях. И покуда эти бизнесмены будут финансировать режим Зеленского, СБУ и пальцем не пошевелит.